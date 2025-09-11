Όμιλος Σαράντη: Ενισχύει το αποτύπωμα στις ΗΠΑ – Κάνει άνοιγμα σε Μέση Ανατολή και «βλέπει» Αυστραλία

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη της διοίκησης με τους αναλυτές.

Στην ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας του στο εξωτερικό ποντάρει το 2025 και τα επόμενα χρόνια ο όμιλος Σαράντη, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τα επενδυτικά του πλάνα και προσβλέποντας στην ισχυροποίηση της ανάπτυξής του σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται.

Όπως ανέφερε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Ιωάννης Μπούρας, στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025, «η διεθνής επέκταση συνεχίζεται και είναι μια από τις προτεραιότητές μας. Η κατηγορία των προϊόντων ομορφιάς, περιποίησης δέρματος, αντηλιακής προστασίας είναι κρίσιμη για την προώθηση της διεθνούς μας ατζέντας».

Πατάει «γκάζι» στις ΗΠΑ

Ο όμιλος ενισχύει έτι περαιτέρω το αποτύπωμά του στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται από πέρυσι, κατακτώντας την κορυφή της Amazon μe το διεθνώς αναγνωρισμένο brand Carroten, ενώ συνεχίζει την επέκτασή του με το Bioten στις Φιλιππίνες.

Παράλληλα, ο όμιλος «κοιτάζει» την αγορά της Αυστραλίας ενώ πρόσφατα πραγματοποίησε άνοιγμα και στη Μέση Ανατολή.

Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός – Ολοκληρώνεται η ενοποίηση της Stella Pack

Στις επιμέρους προτεραιότητες της Σαράντης, όπως τις παρουσίασε ο κ. Μπούρας, περιλαμβάνεται η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ομίλου, αλλά και η λειτουργική ενοποίηση της πολωνικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων ειδών οικιακής φροντίδας Stella Pack που εξαγοράστηκε τον Ιανουάριο του 2024. Η ολοκλήρωση της ενοποίησης τοποθετείται στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο στα Οινόφυτα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

«Οι κινήσεις μας γίνονται με στόχο να στηρίξουμε την ανάπτυξη του μέλλοντος. Στηριζόμαστε στην καινοτομία, σε νέα προϊόντα, σε νέες αγορές. Στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν έχουμε μαγική συνταγή, αλλά κοιτάμε να καλύπτουμε τη ζήτηση του καταναλωτικού κοινού», εξήγησε χαρακτηριστικά ο κ. Μπούρας.

Από την πλευρά του ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Χρήστος Σαράντης ανέφερε ότι το επενδυτικό πλάνο του 2025 «χαμηλώνει» ελαφρώς στα 35 εκατ. ευρώ από 40 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά, καθώς θα μετακυλήσουν 5 εκατ. ευρώ στο 2026, με το αντίστοιχο επενδυτικό σχέδιο να τοποθετείται και τη νέα χρονιά στα 35 εκατ. ευρώ από 30 εκατ. ευρώ που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Πού «ψάχνει» εξαγορές

Όπως επίσης επισημάνθηκε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, ο στόχος για νέες εξαγορές παραμένει διαρκώς ζωντανός, αφού η εν λόγω στρατηγική βρίσκεται βαθιά ριζωμένη στο DNA του ομίλου.

«Πάντοτε κοιτάζουμε ευκαιρίες. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στις εξαγορές, εξετάζοντας εταιρείες στις κατηγορίες που δραστηριοποιούμαστε. Ωστόσο τώρα δεν υπάρχει τίποτα ενεργό. Δεν υπάρχει κανένα due diligence σε εξέλιξη», σημείωσε ο κ. Μπούρας.

Τα οικονομικά μεγέθη

Στα 29,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Σαράντης στο πρώτο εξάμηνο του 2025 έναντι 24,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, αυξημένα κατά 20,0% παρουσιάζοντας βελτιωμένα περιθώρια κέρδους.

Ειδικότερα, το περιθώριο καθαρού κέρδους στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε στο 9,6% σε σύγκριση από 8,0% έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, σημειώθηκε ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 22,2% στα 0,46 ευρώ έναντι 0,37 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Στα 48,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα EBITDA, σημειώνοντας άλμα 15,7%, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 15,9%, έναντι 13,8% πριν από έναν χρόνο.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 304,3 εκατ. ευρώ έναντι 302,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.