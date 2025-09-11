alpha-bank:-Την-1η-Δεκεμβρίου-η-αποκοπή-του-προμερίσματος

H Alpha Bank Α.Ε. (η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 14 Μαρτίου 2025 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου της για το 2025.

Η τροποποίηση αφορά τις ημερομηνίες αποκοπής, καταγραφής και έναρξης καταβολής του προτεινόμενου προμερίσματος για το οικονομικό έτος 2025 στους Μετόχους της Εταιρείας.

Το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2025 παρουσιάζεται κατωτέρω:

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2025

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025 Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προμερίσματος για το οικονομικό έτος 2025 (*)

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025 Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων προμερίσματος για το οικονομικό έτος 2025 (*)

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025 Ημερομηνία έναρξης καταβολής προμερίσματος για το οικονομικό έτος 2025 (*)

(*) Η διανομή του προτεινόμενου προμερίσματος και οι σχετικές ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες τελούν υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων.