bloomberg:-Προς-νέο-«πάγο»-στα-επιτόκια-η-ΕΚΤ

Προς νέα παύση στα επιτόκια η ΕΚΤ. Πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, δασμοί Τραμπ, κίνηση από Fed και Γαλλία στο μικροσκόπιο των διαμορφωτών νομισματικής πολιτικής.

Αμετάβλητα για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση αναμένεται να αφήσει τα επιτόκιά της η ΕΚΤ, πεπεισμένη ότι η οικονομία της Ευρωζώνης μπορεί να αντέξει τους δασμούς Τραμπ και την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία, σύμφωνα με το -. Το επιτόκιο προβλέπεται να διατηρηθεί στο 2% την Πέμπτη, σύμφωνα και με τους 59 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Με τον πληθωρισμό να κινείται στον στόχο του 2% και την οικονομία των 20 κρατών της ευρωζώνης να αποδεικνύεται ανθεκτική στις πρώτες ημέρες των υψηλότερων εμπορικών δασμών των ΗΠΑ, οι περισσότεροι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είναι ευχαριστημένοι με τις τρέχουσες ρυθμίσεις της νομισματικής πολιτικής και δεν επιθυμούν να προβούν σε κάποια παρέμβαση.

Ωστόσο, θα πρέπει να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει στην συναλλαγματική ισοτιμία μία αλλαγή στάσης από τη Fed, η οποία αναμένεται να μειώσει το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, αναζωπυρώνοντας ένα ράλι του ευρώ εάν μάλιστα ο επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ δώσει σήμα για περισσότερες κινήσεις στα επιτόκια έως το τέλος του 2025.

Στην εξίσωση υπάρχει και η Γαλλία όπου ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό στη θέση του παραιτηθέντος Φρανσουά Μπαϊρού, του οποίου η κυβέρνηση κατέρρευσε τη Δευτέρα καθώς έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης. Ωστόσο, όπως εκτιμά το -, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ είναι μάλλον απίθανο να επικεντρωθεί στην κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα της.

Παράλληλα, τα νέα forecasts της ΕΚΤ είναι πιθανό να δείξουν σταδιακή επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και τον πληθωρισμό να παραμένει εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου του 2%. Μεταξύ των λίγων πιθανών αλλαγών είναι μια αναθεώρηση στις προοπτικές για τις τιμές το 2026 πιο κοντά στο 2%, καταπραΰνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για την υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι δείκτες του Ιουλίου δείχνουν ότι η Ευρώπη αντέχει καλά παρά τους υψηλότερους δασμούς και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η επιχειρηματική δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται τον Αύγουστο, ενώ η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γερμανία άγγιξε υψηλό διετίας (από το 2022). Μια πιο προσεκτική ματιά στα δεδομένα, ωστόσο, αποκαλύπτει επίσης σημάδια αδυναμίας.

Το - Economics υπογραμμίζει τις αδύναμες επενδύσεις και την υποτονική ιδιωτική κατανάλωση στο δεύτερο τρίμηνο, μετά από το ισχυρό ξεκίνημα στην αρχή του έτους, καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να προλάβουν τους δασμούς του Τραμπ. Εντωμεταξύ, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,1% τον Αύγουστο – ελαφρώς «τσιμπημένος» από ό,τι τον Ιούλιο – με το «πυρήνα» στο 2,3% για τέταρτο μήνα ενώ ο ρυθμός αύξησης των μισθών παρουσιάζει βραδύτερη άνοδο.