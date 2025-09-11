fourlis:-Το-πολυκαναλικό-μοντέλο-γίνεται-επενδυτικό-όπλο

Ο όμιλος Fourlis (ΦΡΛΚ) ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2025 με αποτελέσματα που δείχνουν ξεκάθαρα ότι η δυναμική ανάπτυξη δεν αποτελεί κάτι συγκυριακό αλλά μια καλοστημένη στρατηγική που αποδίδει καρπούς.

Τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου φανερώνουν έναν όμιλο που κεφαλαιοποιεί στο έπακρο τη γεωγραφική του παρουσία και το πολυκαναλικό του μοντέλο. Οι πωλήσεις του ομίλου άγγιξαν τα €264 εκατ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να βελτιώνεται στο 47,9% από 46,4% πέρυσι. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και καλύτερη αξιοποίηση των εμπορικών σχέσεων, με την εταιρεία να χτίζει ισχυρή άμυνα απέναντι σε πιέσεις κόστους. Το EBITDA ανήλθε σε €30,8 εκατ., οριακά χαμηλότερο σε σχέση με το 2024, ωστόσο η μεγάλη εικόνα κρύβεται στα καθαρά κέρδη προς τους μετόχους, €9 εκατ. έναντι €7,2 εκατ. που ήταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ή ένα +24,8%.

Ο όμιλος επίσης ενίσχυσε τις αποδόσεις προς τους μετόχους, καταβάλλοντας μέρισμα €0,15 ανά μετοχή για τη χρήση 2024 (+25% έναντι πέρυσι, payout ratio ~38%) και προχώρησε σε ακύρωση 2.606.590 ιδίων μετοχών (4,9% του μετοχικού κεφαλαίου), γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του κέρδους ανά μετοχή (EPS). Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σήμα ότι η διοίκηση βλέπει με σιγουριά τη μελλοντική κερδοφορία και επιστρέφει αξία στους μετόχους.

Τα πράγματα πάντως δείχνουν να αλλάζουν μιας που η μεγάλη έκπληξη και ταυτόχρονα η πιο ελκυστική ιστορία για την αγορά προέρχεται από τον κλάδο αθλητικών ειδών, όπου η Fourlis δραστηριοποιείται με τα σήματα INTERSPORT και Foot Locker.

Οι πωλήσεις εκτινάχθηκαν στα €95,9 εκατ., σημειώνοντας άνοδο +14,9% σε σχέση με το 2024. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η βελτίωση στην κερδοφορία: το EBITDA έφτασε τα €13,6 εκατ., αυξημένο κατά +25,3%, με το περιθώριο EBITDA να ανεβαίνει στο 14,1%. Το EBIT ακολούθησε με εκρηκτική αύξηση, στα €1,8 εκατ. έναντι μόλις €0,4 εκατ. πέρυσι.

Αυτό είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι η Fourlis καταφέρνει να χτίσει μια νέα μηχανή παραγωγής κερδοφορίας, με υψηλά περιθώρια και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα. Η διεύρυνση του δικτύου INTERSPORT, η επιτυχημένη ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία και η ενίσχυση της προϊοντικής γκάμας δημιουργούν ένα μείγμα που “γράφει” στην αγορά.

Θα έλεγα “διαγραμματικά” ότι ο κλάδος αθλητικών ειδών σπάει την αντίσταση των χαμηλών κερδών του παρελθόντος και κινείται δυναμικά σε νέα επίπεδα, έτοιμος να δώσει σημαντικές ωστικές κινήσεις στα συνολικά αποτελέσματα του ομίλου.

Στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), οι πωλήσεις ανήλθαν σε €166,7 εκατ., με αύξηση +3,9% σε σχέση με το 2024. Το μικτό κέρδος βελτιώθηκε στα €79,6 εκατ. (+7,2%), επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία έχει βρει τρόπους να ενισχύσει την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν και το EBITDA μειώθηκε κατά 12% στα €20,6 εκατ., η μεγάλη εικόνα παραμένει θετική.

Η Fourlis συνεχίζει να επενδύει σε νέα καταστήματα: άνοιξε το IKEA στο Ηράκλειο το 2025, μετά την Πάτρα το 2024, ενώ προγραμματίζει περαιτέρω ανάπτυξη σε Βουλγαρία και Κύπρο. Ο κλάδος ΙΚΕΑ παραμένει ο σταθερός πυλώνας με υψηλό brand equity, και κάθε νέο κατάστημα λειτουργεί σαν μοχλός μελλοντικής αύξησης πωλήσεων.

Ο κλάδος υγείας & ευεξίας (Holland & Barrett) μπορεί να κινείται ακόμη σε μικρά μεγέθη, με πωλήσεις €1,5 εκατ., ωστόσο αυξάνεται με ρυθμό σχεδόν +60%. Είναι το “νέο χαρτί” της Fourlis που έχει στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς ενισχύει την παρουσία σε μια αγορά με έντονη προοπτική ανάπτυξης. Σήμερα τα νούμερα είναι μικρά, αλλά η κατεύθυνση είναι σημαντική.

Και φυσικά έχουμε και την Trade Estates, την κρυφή δύναμη που προσθέτει αξία και διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο.

Παράλληλα η καθαρή δανειακή θέση μειώθηκε στα €87,6 εκατ. από €95,2 εκατ. πέρυσι. Η μείωση αυτή δίνει στη διοίκηση μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για νέες επενδύσεις. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στο πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε €12,9 εκατ., εκ των οποίων €7,5 εκατ. αφορούσαν επέκταση δικτύου. Αυτό δείχνει ότι η Fourlis δεν “μαζεύεται” αλλά συνεχίζει να χτίζει το μέλλον της.

Προσέξτε τώρα. Σύμφωνα με τη διοίκηση ο όμιλος δείχνει πως μπαίνει στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 με ταχύτητα. Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου κινούνται ήδη στο +17% σε ετήσια βάση, με τον κλάδο οικιακού εξοπλισμού στο +10% και τον κλάδο αθλητικών ειδών να εκρήγνυται στο +32%. Η εικόνα αποτυπώνει καταναλωτική ζήτηση που παραμένει ισχυρή και δίκτυα καταστημάτων που αποδίδουν στο μέγιστο.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική πορεία του δευτέρου τριμήνου και την επιτάχυνση στο τρίτο οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους δίνουν πωλήσεις περίπου €600 εκατ. (+13,3%) και προσαρμοσμένα EBITDA €38 εκατ. από €31,7 εκατ. το 2024.

Με αυτά τα δεδομένα, το 2025 διαμορφώνεται ως χρονιά-σταθμός, όπου ο όμιλος όχι μόνο ενισχύει τα μεγέθη του αλλά και αποκτά σαφές προβάδισμα για τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τώρα τη μετοχή στα €4,40 και με κεφαλαιοποίηση €224 εκατ., ο Fourlis δείχνει να παραμένει σε τιμή που συνεχίζει να αντανακλά το χθες και όχι το σήμερα ή το αύριο. Με πωλήσεις €600 εκατ. και προσαρμοσμένα EBITDA €38 εκατ. για το 2025, η αγορά αποτιμά τον όμιλο με EV/EBITDA κοντά στις 8 φορές. Κι αυτό χωρίς να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τη μείωση του καθαρού δανεισμού στα €87 εκατ., που ρίχνει τον δείκτη Net Debt/EBITDA στο μόλις 2,3x – απόλυτα διαχειρίσιμο για όμιλο με τόσο ισχυρό χαρτοφυλάκιο brands.

Με βάση τον μέσο όρο αποτιμήσεων ευρωπαϊκών ομίλων λιανικής και αθλητικών ειδών (EV/EBITDA 10x), μια εύλογη αποτίμηση για τη Fourlis θα κινούνταν στα €300 με €330 εκατ. Η ψαλίδα με τα σημερινά €224 εκατ. δείχνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 34% με 47%. Αυτό θα έφερνε τη μετοχή κοντά στα €6,00 με €6,40 σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με επιπλέον προοπτική αν η διοίκηση συνεχίσει να μειώνει τον δανεισμό και να ενισχύει τα περιθώρια κερδοφορίας.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το pullback που πραγματοποιεί η μετοχή από τα €5,05 στην ισχυρή ζώνη στήριξης των €4,40 με €4,3. Η δημιουργία ενός “πατήματος” πάνω στις βιαστικές ρευστοποιήσεις του φευγαλέου πωλητή των τελευταίων συνεδριάσεων θα βάλει τη σφραγίδα για την επόμενη κίνηση που θα φέρει τη μετοχή πάνω από τα €5,24 και την μακροπρόθεσμη γραμμή πίεσης “Q” αλλάζοντας ριζικά την υπάρχουσα εικόνα της τελευταίας 8ετίας (!).

