    Thursday, September 11

    Live: Η συνέντευξη Τύπου του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, στην 89η ΔΕΘ

    Πολιτική
    Live: Η συνέντευξη Τύπου του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, στην 89η ΔΕΘ

    Σε εξέλιξη βρίσκεται η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, στην 89η ΔΕΘ

    Σωκράτης Φάμελλος

    Παρακολουθήστε την ομιλία

