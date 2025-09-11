Thess INTEC: Εντός του 2026 πιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες – Ολοκλήρωση το 2027

Μέσα στο 2026 θα μπουν οι μπουλντόζες για την έναρξη της κατασκευής του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου Thess INTEC με ορίζοντα ολοκλήρωσης των εργασιών το 2027, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης του Πάρκου, Νίκος Ευθυμιάδης, από το βήμα κοινής εκδήλωσης του ThessINTEC με το EΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) στην 89η ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται να έχουν εξασφαλιστεί οι οικοδομικές άδειες, ώστε στις αρχές του 2026 να ξεκινήσουν τα έργα υποδομής και η ανέγερση των πρώτων κτιρίων σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ. «Στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές – νερό, ρεύμα, αντιπλημμυρικά έργα και οδικοί άξονες – μέσα στο 2026, ώστε το Thess INTEC να λειτουργήσει έως το τέλος του 2027», ανέφερε ο κ. Ευθυμιάδης.

Κατά τον ίδιο, επίσης, παρά το ότι χάθηκε περίπου το 50% (17 εκατ. ευρώ) από τα 34 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης, η χρηματοδότηση θα καλυφθεί μέσω του Τομεακού Προγράμματος του υπουργείου Ανάπτυξης και παρά τις καθυστερήσεις «οι επενδυτές είναι ακόμα πιο ζεστοί απο πριν για να συμμετέχουν».

«Καθυστερήσαμε τρία χρόνια να πάρουμε τις άδειες, αξιοποιήσαμε αυτό το διάστημα, μας δόθηκε χρόνος να καλλιεργήσουμε συνεργασίες. Στο Πάρκο θα συνυπάρξουν και θα συνδημιουργήσουν όλοι. Γίνονται έργα με κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύεται η διεθνής ταυτότητα της πόλης με επίκεντρο τη γνώση και τον άνθρωπο», σημείωσε στο πλαίσιο κοινής εκδήλωσης με το ΕΚΕΤΑ.

Όσα είπε ο πρόεδρος της ΕΚΕΤΑ, Ευάγγελος Μπεκιάρης

Από την πλευρά του ο κ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, το οποίο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση και ίδιους πόρους για την ανέγερση εγκαταστάσεων 11.000 τ.μ., με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 5.000 τ.μ., επισήμανε την ετοιμότητα του Κέντρου να προχωρήσει άμεσα στην ανέγερση των νέων του εγκαταστάσεων. Η προετοιμασία για την ανέγερση των νέων κτιρίων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κέντρου, είναι σε προχωρημένο στάδιο, τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα αλλά απομένουν πρόδρομες εργασίες βελτίωσης του εδάφους και αντιπλημμυρικής προστασίας. «Είμαστε παντελώς έτοιμοι. Αν αύριο μας πουν “προχωρήστε”, ξεκινάμε άμεσα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε μια τετραπλή αύξηση – σε προσωπικό, σε χρηματοδότηση, σε δημοσιεύσεις και σε αναφορές. Παίρνουμε 5 εκατ. ευρώ το χρόνο από το κράτος, που αντιστοιχεί στο 7% των εσόδων μας, ενώ το 13% προέρχεται από τη βιομηχανία και ανεβαίνει σταθερά. Ο στόχος μας είναι έως το 2027 να φτάσουμε στο 75% των εσόδων από τη βιομηχανία. Xωρίς δικά μας κτίρια δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε σύγχρονα εργαστήρια και χωρίς εργαστήρια δεν γίνεται έρευνα. Με το έργο στο Thess INTEC, διπλασιάζουμε τα οικονομικά του ΕΚΕΤΑ και του δίνουμε πόρους για τα επόμενα 30 χρόνια» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ.