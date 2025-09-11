Η Uber φέρνει στην Ελλάδα το Uber για Γυναίκες, μια νέα λειτουργία που δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες οδηγούς και γυναίκες επιβάτιδες να συνδέονται μεταξύ τους, προσφέροντας μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου κατά τη διάρκεια των διαδρομών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με το Uber για Γυναίκες, οι γυναίκες οδηγοί μπορούν να επιλέγουν να λαμβάνουν αποκλειστικά αιτήματα διαδρομής από γυναίκες επιβάτιδες, ενώ οι γυναίκες επιβάτιδες έχουν τη δυνατότητα να ζητούν διαδρομές από γυναίκες οδηγούς. Η νέα λειτουργία δεν αποκλείει κανέναν από την πλατφόρμα, αντιθέτως προσθέτει περισσότερες επιλογές.

Μια λειτουργία διαμορφωμένη από πραγματικά δεδομένα και εμπειρίες

Η ιστορία του Uber για Γυναίκες ξεκίνησε το 2019 στη Σαουδική Αραβία, μετά τον ιστορικό νόμο που έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα να οδηγούν. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και ιδιαίτερα θετική. Από τότε, η λειτουργία έχει επεκταθεί σε 40 χώρες και έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 100 εκατομμύρια διαδρομές.

Η ανάπτυξη της λειτουργίας δεν έγινε τυχαία: η Uber άκουσε προσεκτικά τις γυναίκες οδηγούς και επιβάτιδες, δοκίμασε πιλοτικά την υπηρεσία σε αγορές όπως η Γερμανία και η Γαλλία, και προχώρησε σε συνεχείς βελτιώσεις ώστε η εμπειρία να είναι πραγματικά χρήσιμη και αξιόπιστη.

Δεδομένα για την Ελλάδα

Τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2025, το 9% των νέων εγγραφών συνεργαζόμενων οδηγών στην Uber ήταν γυναίκες, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με τον μηνιαίο μέσο όρο (4%).

Σήμερα, οι συνεργαζόμενες γυναίκες οδηγοί στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% του συνόλου, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της περιοχής ΕΜΕΑ.

Βάσει έρευνας που διανεμήθει σε οδηγούς συνεργαζόμενους/ες με την Uber 40% των συνεργαζόμενων γυναικών οδηγών αποφεύγει τις νυχτερινές βάρδιες, ενώ 52% επιλέγει συνειδητά τις πρωινές.

Η Σαρίτα Βαρούχ, Γενική Διευθύντρια της Uber Greece, δήλωσε:

“Η ενδυνάμωση των γυναικών είναι προσωπικά σημαντική για μένα, τόσο ως γυναίκα σε θέση ηγεσίας όσο και ως μέλος της κοινότητας της Uber. Μέσω του ‘Uber για Γυναίκες’ προσφέρουμε μια επιλογή που ενισχύει την ασφάλεια και την άνεση, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουμε περισσότερες γυναίκες να γίνουν μέρος της κοινότητας των οδηγών.”

Δράσεις υποστήριξης για γυναίκες οδηγούς

Η Uber συνεχίζει να επενδύει στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των γυναικών οδηγών της. Μέσα από συνεχή έρευνα, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις, δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση της εμπειρίας τους και στην κατανόηση των αναγκών τους. Παράλληλα, αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα και παρέχει κίνητρα που ενθαρρύνουν περισσότερες γυναίκες να ενταχθούν στην πλατφόρμα. Επιπλέον, εφαρμόζει στοχευμένες στρατηγικές ασφάλειας που συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων της καθημερινότητας και ενισχύουν το αίσθημα σιγουριάς σε κάθε διαδρομή.

Ασφάλεια και άνεση σε κάθε διαδρομή

Η ασφάλεια παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την Uber. Με λειτουργίες όπως η Παρακολούθηση διαδρομής, η RideCheck με τη χρήση αισθητήρων και δεδομένων GPS, το «Safety Toolkit», και η Βοήθεια έκτακτης ανάγκης, η Uber διασφαλίζει ότι επιβάτες και οδηγοί έχουν την απαραίτητη σιγουριά σε κάθε μετακίνηση.

