Wall: Τριπλό ρεκόρ στους δείκτες – Ο Dow ξεπέρασε τις 46.000 μονάδες

Η Wall Street σημείωσε σημαντική άνοδο την Πέμπτη 11/9, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η τελευταία μέτρηση του βασικού δείκτη καταναλωτικών τιμών δεν θα σταθεί εμπόδιο στη μείωση του βασικού επιτοκίου από τη Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έκλεισε με κέρδη 617 μονάδων (+1,36%) στις 46.108,00 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,85% στις 6.587,47 μονάδες και ο Nasdaq Composite ανέβηκε 0,72% στις 22.043,08 μονάδες. Και οι τρεις βασικοί δείκτες σημείωσαν νέα ενδοσυνεδριακά και κλεισίματα σε ιστορικά υψηλά.

Η ανάγνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Αύγουστο ήταν μπερδεμένη: η μηνιαία αύξηση ήταν 0,4% έναντι της πρόβλεψης 0,3%, ενώ η ετήσια άνοδος διαμορφώθηκε στο 2,9%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ο «core CPI», που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, αυξήθηκε 0,3% μηνιαίως και 3,1% σε σχέση με πέρυσι, και ήταν σύμφωνος με τις προβλέψεις.

Ταυτόχρονα, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας έδειξαν επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, αυξάνοντας τις αιτήσεις κατά 27.000 στις 263.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021, πάνω από τις εκτιμήσεις των 235.000 αιτήσεων.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν μετά τα δεδομένα, με το 10ετές Treasury να φτάνει το 4%. Οι αγορές εκτιμούν πλέον με μεγάλη βεβαιότητα μείωση επιτοκίου κατά 0,25% στη συνεδρίαση της Fed στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πιθανότητες για μεγαλύτερη μείωση 0,5% αυξήθηκαν ελαφρά.

Ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικής της Freedom Capital Markets, δήλωσε: «Η μείωση κατά 0,25% είναι σχεδόν σίγουρη και η αγορά διατηρεί την πιθανότητα για μεγαλύτερη μείωση, ειδικά βλέποντας τα στοιχεία για την ανεργία. Το σημείο-κλειδί είναι η απόδοση του 10ετούς Treasury: αν δούμε χαμηλά επίπεδα γύρω στο 3%, η αγορά μπορεί να εκτοξευθεί».

Η άνοδος της Πέμπτης ήταν ευρύτερη σε σχέση με προηγούμενες συνεδριάσεις, με τραπεζικούς κολοσσούς όπως η JPMorgan και μεγάλες καταναλωτικές εταιρείες όπως η Walmart να κινούνται ανοδικά, ενισχυμένες από τις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια.

Πετρέλαιο κατέγραψε πτώση 2% λόγω φόβων υπερπροσφοράς

Υποχώρησε το πετρέλαιο σήμερα, με φόντο τις ανησυχίες για πιθανή μείωση της ζήτησης στις ΗΠΑ, εν μέσω συνθηκών υπερπροσφοράς.

Το Brent έπεσε 1,7%, στα 66,37 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI γνώρισε βουτιά 2% στα 62,37 δολάρια.

Ο IEA ανέφερε, στη μηνιαία έκθεσή του, ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί ταχύτερα από το αναμενόμενο φέτος, λόγω των προγραμματισμένων αυξήσεων της παραγωγής από τον OPEC+.