ΑΔΜΗΕ: Άγονος ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση Κορίνθου-Κω – Άμεσα η επαναπροκήρυξη

Ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί από τον Διαχειριστή σε λίγες εβδομάδες, με budget το οποίο θα ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα, δηλαδή στα αυξημένα πλέον κόστη των υποβρύχιων καλωδίων.

Χωρίς συμμετοχή ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω, με συνέπεια να κηρυχθεί άγονος.

Αιτία ήταν ο χαμηλός προϋπολογισμός του έργου, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα. Επομένως, ο Διαχειριστής θα προχωρήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε επαναπροκήρυξη της διαδικασίας, με επικαιροποιημένο τον προϋπολογισμό του έργου.

Η διαγωνιστική διαδικασία είχε προκηρυχθεί τον Νοέμβριο του 2024, με το budget του έργου στα 630 εκατ. ευρώ, όπως αυτό είχε καθοριστεί το 2023. Στο διάστημα ωστόσο που μεσολάβησε, τα κόστη έχουν αυξηθεί σημαντικά, με συνέπεια το ποσό αυτό να μην ανταποκρίνεται στα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα. Ως συνέπεια, δεν υπήρξε καμία προσφορά.

Η διαγωνιστική διαδικασία αφορούσε στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδιακών συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) της διασύνδεσης. Όπως ανέφερε ο ΑΔΜΗΕ στην ανακοίνωσή του για την προκήρυξη, το έργο είναι κρίσιμο για την άρση της ηλεκτρικής απομόνωσης των Δωδεκανήσων και την ενσωμάτωσή τους στο ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης. Πρόκειται για το δεύτερο καλωδιακό σύστημα με τεχνολογία συνεχούς ρεύματος, που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μετά την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, ενώ θα έχει μεταφορική ικανότητα 1.000 MW και θα είναι συνολικού μήκους 380 χλμ.

Την ίδια ώρα, κανονικά σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για τους δύο Σταθμούς Μετατροπής, που θα κατασκευαστούν στα δύο άκρα της διασύνδεσης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, με τον προϋπολογισμό των έργων να ανέρχεται στα 789,1 εκατ. ευρώ.