Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης – Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε

Την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσαν αναρτήσεις στα social media που τον στοχοποίησαν, με τον υπουργό Υγείας να υποβάλει μήνυση για κάποιες εξ αυτών με τον χρήστη «Χρήστο Σιδηρόπουλο» να συλλαμβάνεται.

«Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς» γράφει σε δική του ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης.

«Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα. Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει» προσθέτει ο υπουργός Υγείας.

Ενημερώνει, τέλος, ότι «όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει. Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος».

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδα διάφορες αναρτήσεις να με στοχοποιούν για μία ακόμη φορά. Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς. Ένας όμως πέρασε όλα τα όρια, ένας «κύριος» με το όνομα «Χρήστος Σιδηρόπουλος». Σας παραθέτω μερικές από τις αναρτήσεις του.

Του κατέθεσα μήνυση και όπως πληροφορήθηκα πριν λίγο από την Δίωξη, συνελήφθη και αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέως. Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα.

Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει.

Ενημερώνω λοιπόν ότι όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει.

Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος.