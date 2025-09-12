Close Menu
    Βιομηχανία: Μείωση 2,1% στις τιμές εισαγωγών τον Ιούλιο – Πού οφείλεται

    Σε πτωτική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκετή η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).

    Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία σημείωσε μείωση 2,1% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του 2024 με το 2023.

    Η μείωση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών κατά 2,1% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
    Ιουλίου 2024, οφείλεται:

    • Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2%.
    • Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%.

    Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

    Η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών κατά 1,5%, τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου, οφείλεται:

    • Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 2,7%.
    • Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης κατά 0,03%.

