Βραχυχρόνια-μίσθωση:-Ραβασάκια-σε-ιδιοκτήτες,-πρόστιμα-έως-20.000-ευρώ

Ενημερωτικές επιστολές προς όλους όσους έχουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης στέλνει το υπουργείο Τουρισμού.

Οι επιστολές αποστέλλονται μέσω της ΑΑΔΕ προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειας με βάση τους νέους κανόνες που θα ισχύσουν από 1η Οκτωβρίου για τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Από τον επόμενο μήνα η συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων θα πρέπει να:

αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν,

διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής, και

διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Έλεγχοι συμμόρφωσης

Για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις καθορισμένες προδιαγραφές, θα διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στο ακίνητο που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα από υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού αλλά και από μεικτά συνεργεία ελέγχου με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού για την ταυτόχρονη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις. «Για τον έλεγχο θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργειά του, προκειμένου να προσκομίσετε κάθε στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδρομή των παραπάνω προδιαγραφών» σημειώνεται στην επιστολή.

Οι ελεγκτές του Υπουργείου Τουρισμού θα φέρουν το δελτίο υπηρεσιακής τους ταυτότητας και έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού ή εξουσιοδοτημένα από αυτό όργανα, και θα τα επιδεικνύουν κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

Η έγγραφη εντολή περιέχει τουλάχιστον:

• Τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής.

• Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος.

• Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή ιδιοκτήτη της οικίας που μισθώνεται βραχυχρόνια.

Ο ελεγχόμενος, οφείλει να επιδείξει τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και όποια στοιχεία ζητηθούν προς απόδειξη τήρησης των παραπάνω προδιαγραφών.

Πρόστιμα μη συμμόρφωσης

Αν δεν επιτραπεί η είσοδος για έλεγχο, αν το ακίνητο δεν πληροί τις προδιαγραφές ή αν ο διαχειριστής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλεται άμεσα πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εάν δεν πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος εντός ενός έτους από την επιβολή του προστίμου και διαπιστωθεί νέα παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται (10.000 ευρώ), ενώ για κάθε επόμενη παραβίαση η επιβολή προστίμου φτάνει το τετραπλάσιο του αρχικού (20.000 ευρώ).

Στις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών που εκμισθώνουν ακίνητα βραχυχρόνια, περιλαμβάνεται και η εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ, και η απόκτηση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Ο ΑΜΑ πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε αγγελία στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε κάθε άλλη μορφή προβολής του ακινήτου. Επίσης, για κάθε μίσθωση πρέπει να υποβάλλεται Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, ενώ τα εισοδήματα φορολογούνται σύμφωνα με τον αριθμό των ακινήτων που εκμισθώνονται.

Η Κυβέρνηση σε μία προσπάθεια να φρενάρει την αύξηση που καταγράφεται στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση, έχει ήδη ανακοινώσει ότι «παγώνει» και το 2026 τις νέες άδειες για τα τρία δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους θα αποφασίσει αν το συγκεκριμένο μέτρο θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου παρατηρείται έλλειμα στη διάθεση ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, καταγράφονται σχεδόν 60.000 καταχωρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης.