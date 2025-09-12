Βρετανία: Στάσιμη η οικονομία τον Ιούλιο – Ανησυχίες για επιβράδυνση το δεύτερο εξάμηνο

Μηδενική ανάπτυξη κατέγραψε τον Ιούλιο η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, παραμένοντας σταθερή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Τον Ιούνιο είχε σημειωθεί ανάπτυξη 0,4%.

Τον Ιούλιο, η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 0,9%, ενώ οι υπηρεσίες και οι κατασκευές αυξήθηκαν οριακά, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται μετά την ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας κατά 0,3% στο δεύτερο τρίμηνο, που ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο, αν και οι ρυθμοί ήταν χαμηλότεροι από από την εντυπωσιακή ανάπτυξη κατά 0,7% που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο.

Πλέον, οι οικονομολόγοι αναμένουν επιβράδυνση της οικονομίας που θα επηρεάσει το Ηνωμένο Βασίλειο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

«Μετά από ένα εκπληκτικά ισχυρότερο δεύτερο τρίμηνο, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των οικονομιών της G7, όλα τα σημάδια δείχνουν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους», σημείωσε αυτή την εβδομάδα ο Sanjay Raja, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντίστοιχα είναι τα σχόλια του Suren Thiru, διευθυντή οικονομικών στο ICAEW. «Η επιβράδυνση του Ιουλίου είναι πιθανώς η αρχή μιας πιο συγκρατημένης περιόδου για την οικονομία, με τον υψηλότερο πληθωρισμό και τις αυξανόμενες απώλειες θέσεων εργασίας να είναι πιθανό να καταπνίξουν τη δραστηριότητα τον Αύγουστο».

Εφόσον υπάρξει οικονομική επιβράδυνση θα είναι ένα πλήγμα για την βρετανικη κυβέρνηση ενόψει του Φθινοπωρινού Προϋπολογισμού της 26ης Νοεμβρίου,οπότε και αναμένεται η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θα αποκαλύψει τα δημοσιονομικά της σχέδια για το 2026.

Στο μεταξύ, η Τράπεζας της Αγγλίας θα βρεθεί μπροστά σε δίλημμα καθώς προσπαθεί να σταθμίσει τη δημοσιονομική αβεβαιότητα με τον επίμονο πληθωρισμό (ο οποίος αυξήθηκε στο 3,8% τον Ιούλιο). Η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή στο 3,8% τον Ιούλιο, που ήταν υψηλότερη από το αναμενόμενο, καθιστά πιο δύσκολη την υιοθέτηση μέτρων για την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Η τράπεζα πρέπει να βρει μία ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για στήριξη της οικονομίας και της ανάγκης περιορισμού του πληθωρισμού, καθώς η υψηλή τιμή του είναι ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα.