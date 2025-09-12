Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, September 12

    Γενική Εμπορίου: Βελτίωση επιδόσεων στο α’ εξάμηνο

    Επιχειρήσεις
    Γενική-Εμπορίου:-Βελτίωση-επιδόσεων-στο-α’-εξάμηνο
    Γενική Εμπορίου: Βελτίωση επιδόσεων στο α’ εξάμηνο

    Ισχυρή αύξηση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε κατά το πρώτο μισό του 2025 η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας, καθώς:

    • Ο κύκλος εργασιών της ανέβηκε από τα 19,4 στα 25,57 εκατ. ευρώ.

    • Το EBITDA βελτιώθηκε από το 1,65 στα 2,37 εκατ. ευρώ.

    • Τα καθαρά κέρδη διογκώθηκαν από το 1,1 στο 1,648 εκατ. ευρώ.

    • Στις 30/6/2025 τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στα 30 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός στο 1,8 εκατ. ευρώ.

    Για το δεύτερο μισό του 2025, η διοίκηση της εισηγμένης αναμένει αντίστοιχα θετική πορεία.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com