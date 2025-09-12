Γενική-Εμπορίου:-Βελτίωση-επιδόσεων-στο-α’-εξάμηνο

Ισχυρή αύξηση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε κατά το πρώτο μισό του 2025 η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας, καθώς:

• Ο κύκλος εργασιών της ανέβηκε από τα 19,4 στα 25,57 εκατ. ευρώ.

• Το EBITDA βελτιώθηκε από το 1,65 στα 2,37 εκατ. ευρώ.

• Τα καθαρά κέρδη διογκώθηκαν από το 1,1 στο 1,648 εκατ. ευρώ.

• Στις 30/6/2025 τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στα 30 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός στο 1,8 εκατ. ευρώ.

Για το δεύτερο μισό του 2025, η διοίκηση της εισηγμένης αναμένει αντίστοιχα θετική πορεία.