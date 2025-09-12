ΔΕΣΦΑ:-Η-Ρεβυθούσα,-θεμέλιος-λίθος-της-ενεργειακής-συνεργασίας-ΕΕ-ΗΠΑ

Τη σημασία της εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα για την εισαγωγή φορτίων από τις ΗΠΑ και τη διοχέτευσή τους στην ελληνική και την περιφερειακή αγορά της ΝΑ Ευρώπης υπογραμμίζουν πηγές του ΔΕΣΦΑ με αφορμή την χθεσινή επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum στη Ρεβυθούσα.

Τη σημασία της εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα για την εισαγωγή φορτίων από τις ΗΠΑ και τη διοχέτευσή τους στην ελληνική και την περιφερειακή αγορά της ΝΑ Ευρώπης υπογραμμίζουν πηγές του ΔΕΣΦΑ με αφορμή την χθεσινή επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum στη Ρεβυθούσα.

Ενέργεια: Αναβαθμισμένη η Ελλάδα στο νέο δόγμα των ΗΠΑ – Τι ανέφερε ο Αμερικανός «τσάρος» στους Έλληνες επιχειρηματίες

Όπως αναφέρουν, η επιλογή του Τερματικού Σταθμού LNG Ρεβυθούσας του ΔΕΣΦΑ επιβεβαιώνει τη διαχρονική στρατηγική αξία της εγκατάστασης και τον καίριο ρόλο της στη διασφάλιση της ενεργειακής διαφοροποίησης της Ευρώπης και προσθέτουν:

Η Ρεβυθούσα έχει πλέον καθιερωθεί ως πύλη εισόδου και αφετηρία του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, που εκτείνεται από την Ελλάδα έως την Ουκρανία, με τον ΔΕΣΦΑ να επενδύει σε σημαντικά έργα ενίσχυσης αυτής της στρατηγικής και της εξαγωγικής ικανότητας της χώρας προς τον Βορρά (φτάνοντας τα 8,5 δισ. κυβικά μέτρα έως το τέλος του 2025).

Η εγκατάσταση αποτελεί θεμέλιο λίθο της ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ, αναδεικνύοντας πώς η διατλαντική συνεργασία υλοποιείται μέσω στρατηγικών υποδομών που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και μειώνουν την εξάρτησή της από τορωσικό αέριο. Από το πρώτο φορτίο LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018, σχεδόν 150 αμερικανικές αποστολές LNG — παραδίδοντας περισσότερες από 92 TWh ενέργειας — έχουν φτάσει στη Ρεβυθούσα.

Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν περίπου το 80% των εισαγωγών LNG της Ελλάδας και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο (35%)του συνόλου του φυσικού αερίου που εισέρχεται στη χώρα, σημειώνοντας αύξηση 10% στο μερίδιό τους επί των συνολικών εισαγωγών LNG.

Μέχρι τις 31/8, η Ρεβυθούσα υποδέχθηκε 30 δεξαμενόπλοια με αμερικανικό LNG, συνολικής ποσότητας 17,56 TWh, σε σύγκριση με 11 δεξαμενόπλοια και 8,02 TWh την ίδια περίοδο πέρυσι.