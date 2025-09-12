ΕΕ:-Αποδέχεται-τις-δεσμεύσεις-της-microsoft-για-την-επίλυση-των-ζητημάτων-ανταγωνισμού-που-σχετίζονται-με-το-teams

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις της Microsoft για την επίλυση των ζητημάτων ανταγωνισμού που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στη δημοφιλή πλατφόρμα ομαδικής συνεργασίας Teams.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις της Microsoft για την επίλυση των ζητημάτων ανταγωνισμού που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στη δημοφιλή πλατφόρμα ομαδικής συνεργασίας Teams. Οι δεσμεύσεις αυτές θα είναι πλέον νομικά δεσμευτικές βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Σύμφωνα με αυτές, η Microsoft:

i) θα διαθέτει στην αγορά εκδόσεις των εν λόγω πακέτων λογισμικού χωρίς το Teams και σε μειωμένη τιμή·

ii) θα επιτρέπει στους κατόχους αδειών χρήσης μεγάλης διάρκειας να μεταπηδούν σε πακέτα λογισμικού χωρίς το Teams·

iii) θα παρέχει διαλειτουργικότητα ως προς βασικές λειτουργίες, μεταξύ εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας που ανταγωνίζονται το Teams και ορισμένων προϊόντων της Microsoft·

και iv) θα επιτρέπει στους πελάτες της να μεταφέρουν τα δεδομένα τους εκτός Teams, ώστε να διευκολύνεται η χρήση ανταγωνιστικών λύσεων.

Οι δεσμεύσεις αυτές θα συμβάλουν στην αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού και θα ανοίξουν την αγορά για άλλους παρόχους εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας στην Ευρώπη.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, δήλωσε σχετικά: «Μικροί και μεγάλοι οργανισμοί, σ’ όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εργαλεία βιντεοδιάσκεψης, συνομιλίας και συνεργασίας, ιδίως μετά την πανδημία του κορονοϊού. Με τη σημερινή απόφαση, καθιστούμε δεσμευτικές για επτά ή περισσότερα χρόνια τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Microsoft να πάψει τις πρακτικές δέσμευσης των πελατών της, οι οποίες μπορεί να εμποδίζουν άλλα προϊόντα να ανταγωνίζονται το Teams. Έτσι, η σημερινή απόφαση ανοίγει τον ανταγωνισμό σε αυτή την κρίσιμη αγορά και εγγυάται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα το προϊόν επικοινωνίας και συνεργασίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.»