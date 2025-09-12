Close Menu
    Εθνική Τράπεζα: Στις 10 Νοεμβρίου η αποκοπή του προμερίσματος

    Εθνική Τράπεζα: Στις 10 Νοεμβρίου η αποκοπή του προμερίσματος

     Σε συνέχεια της από 13 Μαρτίου 2025 ανακοίνωσης, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2025, σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες ημερομηνίες: 

    • Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025
    • Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025: Ημερομηνία Αποκοπής Ενδιάμεσου Μερίσματος*
    • Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025: Προσδιορισμός Δικαιούχων Ενδιάμεσου Μερίσματος* 
    • Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025: Καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος στους Δικαιούχους*

    *Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος τελούν υπό την αίρεση των προβλεπόμενων από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο εγκρίσεων.

