Εθνική-Τράπεζα:-Στις-10-Νοεμβρίου-η-αποκοπή-του-προμερίσματος

Σε συνέχεια της από 13 Μαρτίου 2025 ανακοίνωσης, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2025, σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες ημερομηνίες:
- Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025
- Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025: Ημερομηνία Αποκοπής Ενδιάμεσου Μερίσματος*
- Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025: Προσδιορισμός Δικαιούχων Ενδιάμεσου Μερίσματος*
- Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025: Καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος στους Δικαιούχους*
*Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος τελούν υπό την αίρεση των προβλεπόμενων από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο εγκρίσεων.