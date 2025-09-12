Επιβατική κίνηση Αυγούστου: Οι Έλληνες απέφυγαν τη Μύκονο – Η Σαντορίνη περιόρισε τις απώλειες

Η Μύκονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις με τη μειωμένη αεροπορική της κίνηση, κυρίως στις πτήσεις από την Ελλάδα, εκτός από τον Απρίλιο, όταν υπήρξε μεγάλη ζήτηση λόγω του Πάσχα. Παρόλο που οι διεθνείς πτήσεις παρουσίασαν μια μικρή άνοδο, αυτή δεν είναι αρκετή για να αναπληρώσει τις απώλειες των προηγούμενων ετών. Οι υψηλές τιμές σε καταλύματα και υπηρεσίες έχουν ως αποτέλεσμα το νησί να είναι προσβάσιμο κυρίως σε μια εκλεκτή ομάδα ξένων τουριστών με υψηλή οικονομική επιφάνεια, ενώ οι συνεχείς ελλείψεις στις υποδομές, όπως το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην “καρδιά” του καλοκαιριού, αποθαρρύνουν τους ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τον περασμένο Αύγουστο στο Νησί των Ανέμων, η εγχώρια κίνηση σημείωσε πτώση (-7%), από 92.647 σε 86.197 επιβάτες, ενώ αντίθετα οι επιβάτες από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 2,4% – 310.362 από 302.963. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του μήνα, διακινήθηκαν 396.559 επιβάτες έναντι 395.610 επιβατών πέρυσι (0,2%). Σε επίπεδο οκταμήνου, η διακίνηση έφτασε τους 1.231.495 επιβάτες έναντι 1.242.727 επιβατών την ίδια περίοδο πέρυσι, μια μείωση της τάξεως του 0,9%.

Η Σαντορίνη, ένας από τους βασικούς πυλώνες του ελληνικού τουρισμού, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που έπληξε το νησί κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Παρά τις δυσκολίες, ο Αύγουστος ξεχώρισε ως ο μήνας με τη μικρότερη μείωση της επιβατικής κίνησης (-9,4%). Συγκεκριμένα, οι ξένοι επισκέπτες διαμορφώθηκαν σε 325.293, σημειώνοντας μείωση 7,3% σε σχέση με πέρσι, ενώ οι επιβάτες εσωτερικού περιορίστηκαν σε 140.446 (-13,9% έναντι του Αυγούστου 2024). Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, η κίνηση στο νησί έφτασε τα 1,72 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας πτώση 16% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Πάντως, ο φετινός Αύγουστος έκλεισε με θετικό πρόσημο για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται κατά 4% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Συνολικά, 6,78 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποίησαν τα αεροδρόμια, καταδεικνύοντας τόσο τη σταθερότητα όσο και την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, παρά τις σημαντικές διεθνείς αναταράξεις που επηρεάζουν τον κλάδο.

Τον Αύγουστο, οι επιβάτες στις εσωτερικές πτήσεις ανήλθαν σε 915.967, έναντι 903.580 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφοντας αύξηση 1,4%. Στις διεθνείς πτήσεις, ο αριθμός των επιβατών διαμορφώθηκε σε 5.870.234, από 5.621.822 τον Αύγουστο του 2024, παρουσιάζοντας άνοδο 4,4%.

Σε απόλυτους αριθμούς, πρώτο σε κίνηση αναδείχθηκε τον Αύγουστο το αεροδρόμιο της Ρόδου με 1,32 εκατ. επιβάτες, εκ των οποίων οι 1,21 εκατ. ήταν ταξιδιώτες από το εξωτερικό. Ακολουθούν η Κέρκυρα με 976.245 επιβάτες, η Θεσσαλονίκη με 910.204 επιβάτες και τα Χανιά με 730.186 επιβάτες. Σε ποσοστιαία διαφορά πάντως, τη μεγαλύτερη αύξηση από τον περασμένο Αύγουστο είδε το αεροδρόμιο της Καβάλας με 11,2%.

Σε επίπεδο οκταμήνου η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης (+7,6%). Έπεται το αεροδρόμιο της Καβάλας (+7,1%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης.