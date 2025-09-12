Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, September 12

    Επιδόματα, εφάπαξ, πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Όλες οι πληρωμές από ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα

    Οικονομία
    Επιδόματα,-εφάπαξ,-πρόγραμμα-«Σπίτι-μου»:-Όλες-οι-πληρωμές-από-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ-την-ερχόμενη-εβδομάδα
    Επιδόματα, εφάπαξ, πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Όλες οι πληρωμές από ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα

    Συνολικά 74.662.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.722 δικαιούχους, την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

    Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

    • Στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
    • Στις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση.
    • Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 5.000.000 ευρώ σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    •  20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
    • 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com