Επιδόματα,-εφάπαξ,-πρόγραμμα-«Σπίτι-μου»:-Όλες-οι-πληρωμές-από-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ-την-ερχόμενη-εβδομάδα

Συνολικά 74.662.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.722 δικαιούχους, την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Στις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: