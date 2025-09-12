Επιτόκια:-Έως-και-3-μειώσεις-από-fed-μέχρι-το-τέλος-του-2025-«βλέπει»-το-bloomberg

Κατά μέσο όρο προβλέπονται δύο μειώσεις μέχρι το τέλος του έτους, αλλά πάνω από το 40% των ερωτηθέντων κάνει λόγο για τρεις μειώσεις.

Οι ρωγμές στην αγορά εργασίας πιθανότατα θα ωθήσουν την Fed να προβεί σε μια σειρά μειώσεων επιτοκίων τους επόμενους μήνες, ξεκινώντας με μια περικοπή την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του -.

Κατά μέσο όρο προβλέπονται δύο μειώσεις μέχρι το τέλος του έτους, αλλά πάνω από το 40% των ερωτηθέντων κάνει λόγο για τρεις μειώσεις.

Σχεδόν το 90% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση αναμένουν επίσης ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα αναδιατυπώσουν την ανακοίνωσή τους μετά τη συνεδρίαση για να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στους κινδύνους της αγοράς εργασίας.

«Η ισορροπία των κινδύνων που περιβάλλουν τη διπλή εντολή της Fed για σταθερότητα τιμών και μέγιστη απασχόληση στρέφεται προς τη μία πλευρά: η αγορά εργασίας αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία», τόνισε ο Τζέιμς Νάιτλι, επικεφαλής διεθνής οικονομολόγος της ING.

Η FOMC δήλωσε μετά τη συνάντηση του Ιουλίου ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι «σταθερή», αλλά τα τελευταία οικονομικά στοιχεία φαίνεται πως ανατρέπουν τα δεδομένα. Η ανεργία αυξήθηκε στο 4,3% τον Αύγουστο και παρατηρείται απότομη επιβράδυνση στις προσλήψεις τους τελευταίους μήνες.

Ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ άνοιξε την πόρτα σε μια μείωση επιτοκίων στο Τζάκσον Χολ τον Αύγουστο, όμως οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι θα υπάρξουν εκ νέου διαφωνίες με πρωταγωνιστές και πάλι την Μισέλ Μπάουμαν και τον Κρίστοφερ Γουόλερ, αυτή τη φορά για το ύψος του «ψαλιδίσματος».