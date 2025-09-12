Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, September 12

    ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 6,81% η Praude Asset Management και με 1,42% η Jefferies International

    Επιχειρήσεις
    ΕΧΑΕ:-Με-ποσοστό-6,81%-η-praude-asset-management-και-με-1,42%-η-jefferies-international
    ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 6,81% η Praude Asset Management και με 1,42% η Jefferies International

    Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στην αγορά 36.007 μετοχών της ΕΧΑΕ, αξίας 248.760,49 ευρώ.

    Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 6,81% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

    Επίσης, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε για πωλήσεις 105.090 μετοχών της εταιρείας.

    Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 1,42% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com