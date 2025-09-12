ΗΠΑ:-Πανάκριβο-το-κόκκινο-κρέας,-αλλά-οι-οπαδοί-της-πρωτεΐνης-δεν-θορυβούνται

Η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος δεν έχει σταματήσει να ανεβαίνει στις ΗΠΑ, έχοντας αυξηθεί μόνο τον τελευταία χρόνο κατά 13,9%. Ωστόσο, οι Αμερικανοί δεν χορταίνουν το κόκκινο κρέας.

Οι αυξήσεις μπορούν να εξηγηθούν από την αδιάκοπη ζήτηση και την περιορισμένη προσφορά, με το συνολικό απόθεμα βοοειδών στις ΗΠΑ να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 75 ετών.

Το κόστος το βόειου κρέατος συνολικά αυξήθηκε 2,7% μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Οι τιμές του κιμά έχουν αυξηθεί κατά 12,8% από τον Αύγουστο του 2024, ενώ οι μπριζόλες έχουν αυξηθεί κατά 16,6%, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 12,22 δολάρια ανά λίβρα.

Ωστόσο ακόμα και με αυτές τις υψηλές τιμές, η καταναλωτική ζήτηση για βοδινό κρέας ήταν «αξιοσημείωτα ανθεκτική», δήλωσε ο Μάριο Ορτέζ, καθηγητής αγροτικής επιχείρησης και επιχειρηματικότητας στο Virginia Tech. Άλλωστε, υπάρχει μια έκρηξη στη ζήτηση πρωτεϊνης στις ΗΠΑ, με πολλούς Αμερικανούς να λαμβάνουν φάρμακα για την απώλεια βάρους που τους οδηγούν να τρώνε λιγότερο και να επιδιώκουν γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνες, όπως αναφέρει το Yahoo Finance.

Μέχρι στιγμής, «οι υψηλότερες τιμές δεν έχουν σταματήσει τη μεγάλη πλειοψηφία να αγοράζει κόκκινο κρέας», δήλωσε ο Ορτέζ.

Ο Μπράιαν Έρνεστ, επικεφαλής οικονομολόγος της CoBank στο τμήμα έρευνας Knowledge Exchange για την ζωική πρωτείνη, δήλωσε σε έκθεση τον περασμένο μήνα ότι η υψηλή ζήτηση μπορεί να είναι ένας βασικός παράγοντας για τις τιμές ρεκόρ του βόειου κρέατος. Οι καταναλωτές σήμερα έχουν πρόσβαση σε βοδινό κρέας πολύ υψηλότερης ποιότητας από ό,τι πριν από λίγες δεκαετίες και το εκμεταλλεύονται: Η κατά κεφαλήν κατανάλωση βόειου κρέατος στο λιανικό εμπόριο θα μπορούσε να φτάσει τα 60 κιλά φέτος, δήλωσε.

«Δεν βλέπω τίποτα πραγματικά που θα επιβραδύνει αυτήν την εξαιρετική ζήτηση ζωικής πρωτεΐνης», τόνισε.

Τέλεια καταιγίδα

Όσο για το γεγονός ότι η προσφορά βοοειδών είναι σοβαρά περιορισμένη, οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν κίνητρα να πουλήσουν γρήγορα το προϊόν τους για να επωφεληθούν από τις υψηλές τιμές. Υπάρχουν επίσης λιγότεροι λόγοι για να κρατηθούν τα βοοειδή, με τις ξηρασίες να καθιστούν πιο δύσκολη την οικονομικά προσιτή διατροφή των ζώων και τα υψηλά επιτόκια να εμποδίζουν τους κτηνοτρόφους να έχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο για να ανοικοδομήσουν τα κοπάδια τους.

Ο Ορτέζ δήλωσε ότι ένας κτηνοτρόφος στο Τέξας του είπε αυτή την εβδομάδα ότι θα ήθελαν πολύ να μεγαλώσουν το κοπάδι τους, αλλά «δεν υπάρχει νερό, οι τιμές των ζωοτροφών είναι υψηλές και τα επιτόκια είναι τόσο υψηλά, οπότε δεν μπορώ να το κάνω».

«Το ονομάσω τέλεια καταιγίδα», είπε ο Ορτέζ.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν δεν υπήρχαν αρκετοί εργαζόμενοι στα εργοστάσια συσκευασίας κρέατος, μεγάλα κοπάδια ζώων συσσωρεύτηκαν σε εκτάσεις εκτροφής που περίμεναν να σφαγούν «περίπου ένα εκατομμύριο ζώα που οι μεταποιητές έπρεπε να επεξεργαστούν», είπε ο Earnest.

Αλλά αυτά τα μεγάλα κοπάδια έχουν εξαφανιστεί προ πολλού.

Όσον αφορά το αν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εισάγουν περισσότερο ξένο βοδινό κρέας για να μετριάσουν την έλλειψη εφοδιασμού τους, οι εισαγωγείς ήδη αγοράζουν σημαντική ποσότητα από τη Βραζιλία, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και το Μεξικό, παρά το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο.

Μεταξύ Μαΐου 2024 και Μαΐου του τρέχοντος έτους, οι καθαρές εισαγωγές βοδινού κρέατος στις ΗΠΑ ανήλθαν συνολικά σε περισσότερα από 2,4 δισεκατομμύρια λίρες, ανέφερε ο Έρνεστ στην έκθεσή του.

Οι δασμοί θα μπορούσαν να περιπλέξουν αυτήν την εικόνα. Η Βραζιλία, για παράδειγμα, έχει δεχθεί πλήγμα με τους δασμούς 50% από τον Πρόεδρο Τραμπ, επιπλέον των υφιστάμενων δασμών. Αυτοί αναμένεται να περιορίσουν τις εισαγωγές από τη χώρα, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις τιμές του βοδινού κιμά.