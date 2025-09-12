Η μεγάλη φορολογική στροφή: Μπορεί το πακέτο των €1,6 δισ. να αντιστρέψει το δημογραφικό;

Η κυβέρνηση παρουσίασε στη ΔΕΘ μια από τις πιο φιλόδοξες δέσμες φορολογικών ελαφρύνσεων των τελευταίων δεκαετιών, συνολικού ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Το πακέτο δεν στοχεύει μόνο στη μείωση του βάρους που προκαλεί το αυξημένο κόστος ζωής, αλλά φιλοδοξεί να λειτουργήσει και ως «φάρμακο» για τη δημογραφική κρίση που απειλεί να συρρικνώσει τον πληθυσμό και την οικονομία της χώρας τις επόμενες δεκαετίες.

Τι αλλάζει στους φόρους

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει γενική μείωση συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για τα περισσότερα εισοδηματικά κλιμάκια. Εξαίρεση αποτελεί ο εισαγωγικός συντελεστής 9%, ο οποίος διατηρείται για λόγους κοινωνικής ισότητας. Για τις οικογένειες με παιδιά προβλέπεται πρόσθετη κλίμακα ελαφρύνσεων, με σημαντικές μειώσεις στο τμήμα εισοδήματος έως 20.000 ευρώ. Οι χαμηλόμισθες οικογένειες με τέσσερα παιδιά απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος, ενώ για τρίτεκνους και δίτεκνους εισάγεται μια πιο ήπια, αλλά ουσιαστική ελάφρυνση.

Παράλληλα, θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για τους νέους εργαζόμενους. Όσοι είναι κάτω των 25 ετών θα έχουν μηδενικό φόρο εισοδήματος μέχρι τις 20.000 ευρώ, ενώ για τις ηλικίες 25–30 προβλέπονται σημαντικές μειώσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να ανακοπεί η φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και να ενισχυθεί η παραμονή τους στην Ελλάδα.

Σημαντική είναι επίσης η γεωγραφική διάσταση του πακέτου: μικρά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές αποκτούν προνομιακή μεταχείριση, με χαμηλότερο ΦΠΑ και απαλλαγές σε φόρους ακινήτων. Το μέτρο έχει στόχο να προσελκύσει οικογένειες και να αναζωογονήσει πληθυσμιακά περιοχές που αντιμετωπίζουν μαρασμό.

Το «γαλλικό μοντέλο» και η ελληνική εκδοχή

Η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης θυμίζει το περίφημο γαλλικό σύστημα quotient familial, που εδώ και δεκαετίες στηρίζει τις οικογένειες στη Γαλλία. Στην ελληνική εκδοχή, ο φόρος θα προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, μέσω ενός συστήματος «μονάδων». Για κάθε παιδί μειώνεται ο οριακός συντελεστής, δημιουργώντας κίνητρα για μεγαλύτερες οικογένειες.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου στην Ελλάδα αποτελεί τομή, καθώς για πρώτη φορά η οικογενειακή κατάσταση συνδέεται τόσο άμεσα με το τελικό φορολογικό βάρος. Αν εφαρμοστεί συνεκτικά, μπορεί να δημιουργήσει σημαντική διαφορά στο διαθέσιμο εισόδημα και να αλλάξει τις αποφάσεις των νοικοκυριών σχετικά με την τεκνοποίηση.

Ποιοι κερδίζουν στην πράξη

Ένα ζευγάρι μισθωτών με δύο παιδιά και εισόδημα 28.000 ευρώ θα δει ουσιαστική μείωση στη φορολογική του επιβάρυνση, χάρη τόσο στη γενική μείωση συντελεστών όσο και στην πρόσθετη ελάφρυνση λόγω τέκνων.

Μια τρίτεκνη οικογένεια με εισόδημα 22.000 ευρώ θα ωφεληθεί ακόμη περισσότερο, καθώς το ποσοστό φορολόγησης για το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος μειώνεται αισθητά.

Οι οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και χαμηλά εισοδήματα ουσιαστικά απαλλάσσονται από τον φόρο, κάτι που μετατρέπει το φορολογικό σύστημα σε εργαλείο κοινωνικής ενίσχυσης.

Οι νέοι έως 25 ετών με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται πλήρως, στέλνοντας μήνυμα ότι η εργασία στην Ελλάδα δεν τιμωρείται φορολογικά.

Δημογραφικός στόχος και οικονομικές επιπτώσεις

Η χώρα αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες δημογραφικές προκλήσεις στην Ευρώπη. Ο πληθυσμός γηράσκει με γρήγορους ρυθμούς και οι γεννήσεις υπολείπονται κατά πολύ των θανάτων. Αν οι τάσεις συνεχιστούν, ο πληθυσμός μπορεί να πέσει κάτω από τα 8 εκατομμύρια το 2050. Το πακέτο των 1,6 δισ. επιχειρεί να δημιουργήσει αντίβαρο, ενισχύοντας άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών που αναλαμβάνουν το βάρος της τεκνοποίησης.

Η βραχυπρόθεσμη επίδραση θα είναι αύξηση της κατανάλωσης και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Μεσοπρόθεσμα, αν πράγματι αυξηθούν οι γεννήσεις, θα προστεθεί νέος πληθυσμός στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Χρηματοδότηση και ρίσκα

Το δημοσιονομικό κόστος θα καλυφθεί από την καλύτερη πορεία των εσόδων, την αύξηση της φορολογικής βάσης και την ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος ο διαθέσιμος χώρος να συρρικνωθεί αν η οικονομία επιβραδύνει. Επιπλέον, αν τα μέτρα γενικευτούν υπερβολικά, η στοχευτικότητα θα χαθεί και η αποτελεσματικότητα θα μειωθεί. Υπάρχει επίσης ο φόβος ότι η αύξηση του κόστους στέγασης μπορεί να απορροφήσει μεγάλο μέρος των ελαφρύνσεων, ακυρώνοντας τα οφέλη για τις οικογένειες.

Συμπέρασμα: Επένδυση στο μέλλον ή χαμένη ευκαιρία;

Το πακέτο των 1,6 δισ. ευρώ είναι αναμφίβολα μια ιστορική στροφή στη φορολογική πολιτική της χώρας. Για πρώτη φορά, η πολιτεία επιχειρεί να στηρίξει έμπρακτα και με στοχευμένα κίνητρα τις οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά, αναγνωρίζοντας ότι η δημογραφική κρίση δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο, αλλά μια παρούσα πραγματικότητα. Αν οι ελαφρύνσεις παραμείνουν σταθερές και δεν αμφισβητηθούν από μελλοντικές κυβερνήσεις, μπορούν να αποτελέσουν πραγματικό εργαλείο ανατροπής της αρνητικής πορείας.

Ωστόσο, η επιτυχία τους δεν εξαρτάται μόνο από τους αριθμούς στη φορολογία. Χρειάζεται ταυτόχρονα πολιτική για το στεγαστικό, υποδομές βρεφονηπιακής φροντίδας, στήριξη της μητρότητας στην εργασία και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα δίνει κίνητρα στις νέες οικογένειες να μείνουν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα. Χωρίς αυτές τις παράλληλες δράσεις, το δημοσιονομικό πακέτο κινδυνεύει να είναι απλώς ένα προσωρινό «μπάλωμα» που θα βελτιώσει τα εισοδήματα αλλά δεν θα αλλάξει ριζικά την απόφαση των ζευγαριών να αποκτήσουν παιδιά.

Η φορολογική μεταρρύθμιση, λοιπόν, είναι μια επένδυση στο μέλλον που πρέπει να συνοδευτεί από ολοκληρωμένη στρατηγική. Αν η Ελλάδα καταφέρει να συνδέσει την οικονομική ενίσχυση με πραγματικές ευκαιρίες για οικογένειες και νέους, τότε το πακέτο μπορεί να μείνει στην ιστορία ως το πρώτο μεγάλο βήμα για την αντιστροφή του δημογραφικού καθοδικού σπιράλ. Αν όχι, θα καταγραφεί ως μια χαμένη ευκαιρία που κόστισε δισεκατομμύρια αλλά δεν απέδωσε το μεγάλο ζητούμενο: περισσότερες γεννήσεις και μια κοινωνία με αυτοπεποίθηση για το μέλλον της.