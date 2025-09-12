Η-μπύρα-noam-εντάχθηκε-στο-χαρτοφυλάκιο-της-kafea-terra

Η KAFEA TERRA, η κορυφαία ελληνική βιομηχανική και εμπορική εταιρεία στον κλάδο του καφέ κάνει το επόμενο βήμα, παρουσιάζοντας στην ελληνική αγορά τη μπίρα NOAM.

Η NOAM είναι μια premium lager, που παρασκευάζεται στη Βαυαρία με βάση το αυστηρό Bavarian Purity Law. Πρόκειται για μια φυσικά θολή, μη φιλτραρισμένη, μη παστεριωμένη και vegan μπίρα που ενσαρκώνει έναν διαφορετικό τρόπο απόλαυσης: πιο καθαρό, πιο σύγχρονο, πιο εκλεπτυσμένο.

Η διεθνής αναγνώριση της ήρθε μέσα από δύο κορυφαίες διακρίσεις: το European Beer Star Award για τη γευστική της υπεροχή και το Cannes Lions Award for Creativity για τον σχεδιασμό και το branding της. Η NOAM συνεργάζεται με τον θεσμό των 50 Best Bars και έχει ήδη ξεκινήσει τοποθέτηση σε επιλεγμένους χώρους υψηλής γαστρονομίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κυκλάδες, με στρατηγικό πλάνο πανελλαδικής επέκτασης.

Η επίσημη παρουσίασή της στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μέσα από ένα ιδιαίτερο event στον εντυπωσιακό χώρο του Manko – One&Only Athens.

H κυρία Νιόβη Καλλέργη, Αντιπρόεδρος και CΜΟ της KAFEA TERRA, δήλωσε σχετικά: «Η NOAM δεν είναι απλώς μια νέα μπίρα – είναι μια εμπειρία. Στόχος μας είναι να φέρουμε στο προσκήνιο ένα προϊόν που σέβεται τον σύγχρονο καταναλωτή και αντανακλά τις αξίες της ποιότητας, της αισθητικής και της αυθεντικότητας. Με οδηγό την KAFEA TERRA, εισέρχεται στην ελληνική αγορά για να αναδείξει έναν εκλεπτυσμένο τρόπο απόλαυσης, όπου η λεπτομέρεια μετράει, η καθαρότητα ξεχωρίζει και το design κάνει τη διαφορά.»