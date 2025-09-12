Η-alibaba-παίζει-τα-χαρτιά-της-στην-τεχνητή-νοημοσύνη-και-οι-μετοχές-της-ενισχύονται-σημαντικά

Οι μετοχές της Alibaba σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδό τους σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να ενισχύσει τη θέσης της στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Οι μετοχές της κορυφαίας κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου σημείωσαν άνοδο άνω του 7% στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, καταγράφοντας άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ. Αυτό ανεβάζει το φετινό κέρδος της κινεζικής εταιρείας σε πάνω από 80%. Η ενίσχυση της εταιρείας αποδίδεται στις επιθετικές κινήσεις επέκτασης στον νεοσύστατο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Alibaba συγκέντρωσε αυτήν την εβδομάδα 3,2 δισ. δολάρια σε μετατρέψιμα ομόλογα για να χρηματοδοτήσει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσιών cloud της χώρας. Ανακοίνωσε επίσης updates στα μοντέλα-ναυαρχίδες της σειράς Qwen που προορίζονται για να ανταγωνιστούν τα DeepSeek και OpenAI.

Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Information, η Alibaba και η Baidu αρχίζουν να χρησιμοποιούν εγχώρια τσιπ στην εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, αντικαθιστώντας τους δαπανηρούς επιταχυντές της Nvidia.

Η μετοχή της Baidu αυξήθηκε σχεδόν κατά 13% στο Χονγκ Κονγκ, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024.

Οι κινήσεις της αυτές έρχονται σε μια φάση που επικρατεί αισιοδοξία σχετικά με τις προοπτικές μιας τεχνολογίας που αναμένεται να φέρει επανάσταση στη βιομηχανία και τις οικονομίες ανά τον κόσμο. Αυτή την εβδομάδα, η Oracle συνεισέφερε στην πυροδότηση της ανάκαμψης στον κλάδο, αφού δημοσίευσε μια «εκρηκτική» πρόβλεψη για τις παγκόσμιες δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη.