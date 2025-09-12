Η-theon-international-λάνσαρε-νέο-σύστημα-νυχτερινής-όρασης

Η Theon International Plc (THEON) (AMS: THEON) λάνσαρε, στη διεθνή έκθεση για την άμυνα και την ασφάλεια DSEI London 2025 (booth #N2-320) το νέο NYX-BiNOD, ένα υπερσύγχρονο δίκυαλο νυχτερινής όρασης. Το σύστημα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτητικές προδιαγραφές του σχετικού προγράμματος του Στρατού των Η.Π.Α. και είναι έτοιμο να εισέλθει στη γραμμή παραγωγής, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Το NYX-BiNOD έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, αξιοποιώντας την ήδη εδραιωμένη εντός της εταιρίας, φιλοσοφία ευέλικτου σχεδιασμού, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες προδιαγραφές που έχει θέσει ο Στρατός των Η.Π.Α., οι οποίες διαφέρουν από εκείνες άλλων διεθνών τελικών χρηστών.

Το NYX-BiNOD αποτελεί άμεση εξέλιξη της παγκοσμίως επιτυχημένης, και δοκιμασμένης στο πεδίο της μάχης, οικογένειας συστημάτων νυχτερινής όρασης NYX της THEON. Αυτή η προσέγγιση μειώνει σημαντικά το σχεδιαστικό ρίσκο και ταυτόχρονα επιταχύνει τη διαθεσιμότητα του συστήματος, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία τεχνολογικού σχεδιασμού συστημάτων που ήδη χρησιμοποιούνται επιτυχώς από το Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλούς συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Προσαρμόζοντας αυτό το δοκιμασμένο και εγκεκριμένο από επιχειρησιακούς χρήστες, σύστημα νυχτερινής όρασης, η THEON προσφέρει μια ειδικά σχεδιασμένη έκδοσή του, που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις του Στρατού των Η.Π.Α., διασφαλίζοντας άμεση ετοιμότητα σειριακής παραγωγής, ενώ ανταγωνιστές του προϊόντος της THEON ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη σε φάσεις ανάπτυξης.

«Η εμπορική προώθηση του NYX-BiNOD αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη THEON και για τους συνεργάτες μας στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Δρ. Μιχάλης Κολώτος, Business Development Director της THEON για τις χώρες FIVE EYES (Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ).

«Προσφέρουμε κάτι περισσότερο από μια συσκευή που απλώς ανταποκρίνεται σε θεωρητικές προδιαγραφές. Προσφέρουμε ένα τεχνολογικά και επιχειρησιακά ώριμο, έτοιμο προς παραγωγή σύστημα, με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και απόδοση υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Το NYX-BiNOD είναι το αποτέλεσμα ετών τεχνολογικής εξέλιξης και άμεσης αξιοποίησης των πληροφοριών και των εμπειριών που μας μετέφεραν επίλεκτοι επιχειρησιακοί χρήστες.

Αντιπροσωπεύει τη στρατηγική προσαρμογή του παγκοσμίως επιτυχημένου συστήματος νυχτερινής όρασης NYX ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις του Στρατού των Η.Π.Α.. Είμαστε υπερήφανοι που παρουσιάζεται μια πλήρως συμβατή λύση προερχόμενη από την εταιρία μας, που αυτή τη στιγμή κατέχει πάνω από το 50% της παγκόσμιας αγοράς δίκυαλων/μονόκυαλων συστημάτων νυχτερινής όρασης.»

Βασικά χαρακτηριστικά του NYX-BiNOD της THEON:

1. Πλήρης Συμμόρφωση με τις Προδιαγραφές BiNOD του Στρατού των Η.Π.Α.: Σχεδιασμένο με ακρίβεια ώστε να πληροί ή να υπερβαίνει όλες τις απαιτήσεις οπτικής απόδοσης, περιβαλλοντικής αντοχής (EMI/EMC κ.λπ.) και ανθεκτικότητας που ορίζει ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών.

2. Σύστημα προερχόμενο από δοκιμασμένες λύσεις σε πραγματικές συνθήκες μάχης: Εξελιγμένο και βασισμένο στην επιτυχημένη σειρά NYX. Η οικογένεια NYX-BiNOD έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη πολλών επιχειρησιακών χρηστών, προσφέροντας κορυφαία αξιοπιστία και απολαμβάνοντας ευρεία αποδοχή.

1. Ενισχυμένη Αντίληψη Κατάστασης: Η πραγματική στερεοσκοπική όραση προσφέρει βελτιωμένη αντίληψη βάθους (μέσω της χρήσης δύο ελαφρώς διαφορετικών εικόνων από κάθε μάτι, επιτρέποντας στον εγκέφαλο να υπολογίσει αποστάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια) μειώνοντας την κόπωση του χρήστη και αυξάνοντας την κινητικότητα και ταχύτητα κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιχειρήσεων.

2. Οπτικά Υψηλής Απόδοσης: Ενσωματώνει υψηλού Δείκτη Απόδοσης (Figure of Merit, FOM) ενισχυτές εικόνας Λευκού Φωσφόρου, προσφέροντας εξαιρετική ευκρίνεια καθώς και αυξημένες δυνατότητες ανίχνευσης και αναγνώρισης στόχων σε μεγάλες αποστάσεις.

3. Ανθεκτικός και Ελαφρύς Σχεδιασμός: Βασισμένο σχεδιαστικά πάνω στο στιβαρό και επιχειρησιακά δοκιμασμένο μηχανικό πλαίσιο των συστημάτων THEON NYX, εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και αντοχή σε απαιτητικά πεδία χρήσης, βελτιστοποιημένο για ανθεκτικότητα χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τον στρατιώτη με επιπλέον βάρος.

4. Εργονομικό και Αρθρωτό: Σχεδιασμένο ώστε να παρέχει βελτιστοποιημένη εργονομία κατά τη διάρκεια παρατεταμένων επιχειρησιακών αποστολών, με διαισθητικά χειριστήρια και αρθρωτή σχεδίαση που επιτρέπει διαμόρφωση είτε ως δίκυαλο, είτε ως μονόκυαλο σύστημα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της αποστολής.

Το NYX-BiNOD είναι άμεσα διαθέσιμο και έτοιμο για παραγωγή, προσφέροντας σε φορείς της Κυβέρνησης των Η.Π.Α., τις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Ασφαλείας και Τάξης, ένα αξιόπιστο σύστημα νυχτερινής όρασης προηγμένων επιδόσεων, κατασκευασμένο σύμφωνα με τεχνολογίες αιχμής, επιχειρησιακά δοκιμασμένες σε πραγματικές συνθήκες μάχης.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης DSEI 2025 (9-12 Σεπτεμβρίου), η THEON παρουσίασε επίσης το πλήρες χαρτοφυλάκιό της, για φορητά συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης, το οποίο περιλαμβάνει:

Μονόκυαλα Νυχτερινής Όρασης (ARGUS)

Δίκυαλα με αρθρωτή σχεδίαση (ARGUS PANOPTES)

Εξειδικευμένα Δίκυαλα (NYX, MIKRON-D)

Σκοπευτικά Clip-On (DAMΩΝ)

Πλήρη σειρά Σκοπευτικών Θερμικής Απεικόνισης, είτε ως αυτόνομα είτε ως Clip-On (THERMIS & THERMIS MK2)

Επιπλέον προβλήθηκε η οικογένεια προϊόντων Σταθεροποιημένων Πολυαισθητηριακών Συστημάτων Παρατήρησης και Επιτήρησης, εγκατεστημένων επί πλατφορμών TALOS.

Τέλος, η THEON παρουσίασε το πρωτοποριακό Οικοσύστημα Συσκευών Επαυξημένης Πραγματικότητας με Αρθρωτή Σχεδίαση (A.R.M.E.D.), μια πρόσφατη καινοτομία της εταιρίας που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει σημαντικά την τακτική επίγνωση κατάστασης, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη συνολική επιβιωσιμότητα του σύγχρονου μαχητή.