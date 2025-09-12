Κομισιόν:-Παρατείνονται-οι-κυρώσεις-κατά-της-Ρωσίας

Η Κομισιόν αποφάσισε την παράταση της ισχύος των κυρώσεων κατά εκατοντάδων οντοτήτων, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις αυτές, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, αφορούν περισσότερους των 2.500 Ρώσους ιδιώτες και ρωσικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανάμεσά τους και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών.

Οι κυρώσεις προβλέπουν πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός της ΕΕ και, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.

- AFP, -