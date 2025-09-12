Οι-5-εθνικές-προτεραιότητες-του-ΠΑΣΟΚ-που-θα-παρουσιάσει-ο-Νίκος-Ανδρουλάκης-στη-ΔΕΘ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ένα επεξεργασμένο σχέδιο με το βλέμμα στο αύριο στοχεύει να παρουσιάσει η Χαριλάου Τρικούπη στο Βελλίδειο. Από το ΠΑΣΟΚ διαμηνύουν ότι στόχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να γεννηθεί η ελπίδα και να χτιστεί η αξιοπιστία και οι Έλληνες να ανακτήσουν την εθνική αυτοπεποίθηση.

Η επιτακτική ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις του κράτους με σύγχρονη κουλτούρα ώστε να έρθει η νέα σύγκλιση με την Ευρώπη στα εισοδήματα, στους θεσμούς και στις δεξιότητες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα θέσει 5 μεγάλες εθνικές προτεραιότητες με αιχμή του δόρατος το δημογραφικό, την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, την μείωση των ανισοτήτων την δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου και την αύξηση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μιλήσει για την ηθική στην πολιτική, θα κατακεραυνώσει τις παλαιοκομματικές νοοτροπίες που οδήγησαν την χώρα στο χείλος του γκρεμού, ενώ θα αναφερθεί και στην εξωτερική πολιτική. Αναμένεται τα επιχειρήσει ταύτιση των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη και να υπερτονίσει ότι το ΠΑΣΟΚ πρεσβεύσει το καινούριο, βάζει υψηλούς στόχους για την ώρα και με την πολιτική του χτίζει μια Ελλάδα για όλους.

Μεταρρυθμίσεις για να επιτευχθούν οι 5 εθνικές προτεραιότητες:

Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα προτείνει ένα μικρό ευέλικτο υπουργικό σχήμα, καθαρούς ρόλους κράτους-περιφερειών-δήμων, ΚΕΠ γίνονται υποκαταστήματα του Κράτους δλδ one stop shop, αναβάθμιση ΑΣΕΠ-αξιολόγηση, ΔΙΑΥΓΕΙΑ παντού, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), δέσμη παρεμβάσεων για ανεξαρτησία δικαστών, πλήρη αναβάθμιση του ΑΣΕΠ αλλά και Ταυτόχρονα μείωση των μετακλητών κατά 50%.

Φορολογία

Τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας για να αποφύγουμε κρυφές αυξήσεις φόρου λόγω πληθωρισμού, με σταδιακή εφαρμογή της όπως στην Πορτογαλία και πλήρη τιμαριθμοποίηση σε βάθος τετραετίας.

Έμμεση φορολογία – ΦΠΑ

Σταδιακή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά (ψωμί, λάδι, αυγά, γάλα), υπό τις προϋποθέσεις του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου λόγω φοροδιαφυγής και των αυστηρών ελέγχων, ώστε να περάσει η μείωση στον καταναλωτή.

Μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη και αγαθά, όπως είναι η σκόνη γάλακτος και οι πάνες.

Όσο για τον χαμηλό ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, αποτελεί και αυτό πρόταση του ΠΑΣΟΚ όπως επισημαίνουν στελέχη της πράσινης παράταξης.

Ταμείο στα νησιά που λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης αιμοδοτούν τα κρατικά ταμεία, ώστε να επιστρέφεται μέρος των εισπράξεων από τον αυξημένο ΦΠΑ σε υποδομές ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ανθεκτικότητας.

Φορολόγηση Ακίνητης Περιουσίας – ΕΝΦΙΑ

Η ανάγκη γενναίας μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές είχε διατυπωθεί από το ΠΑΣΟΚ στην περσινή ΔΕΘ σημειώνουν από την Χαριλάου Τρικούπη που τονίζουν ότι τελικά ο πρωθυπουργός το εξήγγειλε έστω και καθυστερημένα.

Δέσμευση και για τις πολύτεκνες οικογένειες ειδικά: O υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ πρέπει να εξαιρεί τα ελάχιστα τ.μ. που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών με παιδιά. Γι’ αυτό θεσμοθετούμε μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. στις οικογένειες αυτές.

Η ακρίβεια δεν είναι κανονικότητα. Διασφαλίζουμε το εισόδημα του πολίτη

Θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών.

Ισχυροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με νέους πόρους και τεχνολογικά μέσα).

Στεγαστικό

Επιδίωξη του ΠΑΣΟΚ είναι ένα νέο Κοινωνικό συμβόλαιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προτείνει:

Σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.

Νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους και αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή της μείωση.

Ανάγκη για μια Νέα Αναπτυξιακή Στρατηγική

Καθορισμός σαφών προτεραιοτήτων (κλαδικών, περιφερειακών, οριζόντιων).

Ενοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων υπό το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος).

Αναδιοργάνωση Φορέων Υλοποίησης:

Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στρατηγικών Επενδύσεων (Invest in Greece), εποπτευόμενου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τις μεγάλες επενδύσεις με πλήρεις αρμοδιότητες και στόχο 12μηνη διεκπεραίωση.

Δημιουργία Ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας – Development Bank Group ως ανεξάρτητου θεσμού με ενιαία διοίκηση, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που συμπεριλαμβάνει τη δραστικά αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην οποία ενσωματώνονται λοιπά επενδυτικά ταμεία όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, και το Ταμείο Εθνικού Πλούτου στο οποίο ενσωματώνεται το λεγόμενο «Υπερταμείο»

Η χρηματοδότηση του αναπτυξιακού Ομίλου ενισχύεται με τη διάθεση αρχικού κεφαλαίου από υπερπλεονάσματα, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας του «Υπερταμείου» και κρατικά έσοδα από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων (ορυκτών, ενεργειακών, θαλάσσιων).

Κάλυψη Επενδυτικού Κενού

Παράλληλα με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, για την κάλυψη του μεγάλου επενδυτικού κενού στη χώρα, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα: Angel visa, απλοποίηση ξένων επενδύσεων, Εθνικό Μητρώο Προμηθευτών για σύνδεση επενδυτών με εγχώριες αλυσίδες παραγωγής, αναβάθμιση βιομηχανικών πάρκων, επιταχυνόμενες αποσβέσεις.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα των μικρομεσαίων

Χρειάζονται έμπρακτη στήριξη τονίζουν στελέχη της πράσινης παράταξης που έχουν καταλήξει στις προτάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

Ευέλικτες ρυθμίσεις (έως 120 δόσεις) και διαγραφή προστίμων/προσαυξήσεων.

Ακατάσχετος αναλογικός τροφοδότης λογαριασμός.

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και προώθηση «δεύτερης ευκαιρίας» για επανεκκίνηση της δραστηριότητας, με αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Απαλλαγή από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

Δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης.

Τέλος, για το ιδιωτικό χρέος που βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, έχουν καταθέσει κατ’ επανάληψη στη Βουλή τροπολογίες και ζητούν μεταξύ άλλων: προστασία της πρώτης κατοικίας και δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυστηρότερο Κώδικα Δεοντολογίας με αυστηρές υποχρεώσεις και ποινές για τα funds, υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη πριν οι τράπεζες μεταβιβάσουν τα κόκκινα δάνεια στη δευτερογενή αγορά.

Αγρότες

Ολοκληρωμένο σχέδιο για κόστος παραγωγής-ενέργειας, ελληνοποιήσεις, νερό, εργατικό δυναμικό, κόκκινα δάνεια.

Αναλυτική περιγραφή των παρεμβάσεων για ανάταξη του ΕΣΥ και σχέδιο για όλες τις βαθμίδες της δημόσιας παιδείας.

ΑμΕΑ

Μόνιμο μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων,

Καθολική εφαρμογή του θεσμού του Προσωπικού Βοηθού.

