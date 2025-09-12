Ο-δημοσκοπικός-απόηχος-των-εξαγγελιών-της-ΔΕΘ

Της -

Μικρή ενίσχυση του κυβερνώντος κόμματος δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις μετρήσεις που έγιναν από την αρχή της εβδομάδας μέχρι χθες για το Μέγαρο Μαξίμου. Δύο δημοσκοπήσεις δημοσιεύθηκαν, η πρώτη της Interview για την Political και η δεύτερη της Opinion Poll για το Action24.

Από το πρωθυπουργικό επιτελείο κρατούν καταρχάς το γεγονός ότι η εικόνα είναι θετική, έστω και αν η αύξηση του ποσοστού και στις δύο δημοσκοπήσεις είναι μικρή, σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις των δύο εταιρειών. Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της Interview η Ν.Δ. με αναγωγή φτάνει στο 26,7% έναντι 14,6%. Στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, στις 25 Αυγούστου, το κυβερνών κόμμα συγκέντρωνε με αναγωγή 25,9% έναντι 14,8% του ΠΑΣΟΚ.

Αντίστοιχα, στη μέτρηση της Opinion Poll στην εκτίμηση ψήφου η Ν.Δ. μετρήθηκε στο 30,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14%. Στην προηγούμενη μέτρηση, στις αρχές Ιουλίου, το κυβερνών κόμμα βρισκόταν στο 29,8% στην εκτίμηση ψήφου με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 13,9%.

Βεβαίως, και στις δύο δημοσκοπήσεις καταγράφεται ότι η ακρίβεια παραμένει το πιο σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται στο 56,6% στην Opinion Poll. Στη δημοσκόπηση της Interview,οι αγορές στο σούπερ μάρκετ με 37% και οι λογαριασμοί ενέργειας με 31% είναι τα ζητήματα που οι πολίτες αναφέρουν ότι τους δυσκολεύουν περισσότερο.

Στην κυβέρνηση θεωρούν καταρχήν θετικό το γεγονός ότι έπειτα από καιρό το κυβερνών κόμμα καταφέρνει αντιστροφή των τάσεων και αντί για υποχώρηση των ποσοστών του, πλέον εμφανίζεται αύξηση «Είναι σημαντικό ότι καταγράφεται άνοδος. Αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίζει να αλλάζει το κλίμα στην κοινή γνώμη» αναφέρει κυβερνητικό στέλεχος.

Για την αντιστροφή του κλίματος, στην κυβέρνηση επένδυσαν πολύ στις ανακοινώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Η αρχική αντίδραση της κοινής γνώμης δείχνει να είναι θετική. Η προσδοκία είναι ότι όσο περνάει ο καιρός και τα μέτρα εξειδικεύονται και συζητούνται περισσότερο από τους πολίτες, που θα κατανοούν όλο και πιο πολύ την έκταση των αλλαγών και πόσο τους επηρεάζουν, αυτό θα αποτυπώνεται και δημοσκοπικά με περαιτέρω αύξηση του ποσοστού. «Μην ξεχνάμε ότι είναι ακόμα μια θεωρητική συζήτηση, δεν έχουν δει στην τσέπη τους τη διαφορά οι πολίτες. Αυτό θα γίνει στις αρχές του νέου χρόνου» προσθέτει το ίδιο στέλεχος.

Χαμόγελα στο πρωθυπουργικό επιτελείο έφερε η δημοσκόπηση της Opinion Poll. Μπορεί σε απόλυτους αριθμούς η αύξηση του ποσοστού της Ν.Δ. να μην είναι και τόσο σημαντική, είναι μόλις 0,7% στην εκτίμηση ψήφου σε σχέση με τον Ιούλιο. Όμως, το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος είναι έστω και λίγο, πάνω από το 30%, ένα σημαντικό ψυχολογικό όριο. Ήταν εδώ και καιρό διακηρυγμένος στόχος να επιστρέψει το κυβερνών κόμμα πάνω από το όριο αυτό.

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο, πέραν της ανόδου των ποσοστών της Ν.Δ., που συγκρατούν στην κυβέρνηση από τις πρώτες μετρήσεις, είναι η διατήρηση της μεγάλης διαφοράς της Ν.Δ. από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Μια διαφορά που, όπως πιστεύουν, επιβεβαιώνει την κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος και ενισχύει το αφήγημα περί σταθερότητας που προβάλλει ο πρωθυπουργός, καθώς δεν δείχνει να προκύπτει ρεαλιστική εναλλακτική. Πολύ περισσότερο που, όπως επισημαίνεται, μια πιθανή κίνηση του Αλέξη Τσίπρα για δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος πιθανότατα θα αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο τα υφιστάμενα κόμματα που κινούνται στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Βεβαίως, μένει να φανεί αν μπορεί η εικόνα αυτή να επηρεαστεί και με ποιο τρόπο από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο και μεθαύριο, για πρώτη φορά ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.