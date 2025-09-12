Ο-πατέρας-θέλει-να-«φάει»-τον-τίτλο-του-πλουσιότερου-ανθρώπου-από-τον-Μασκ-και-ο-γιος-το-«στέμμα»-του-Χόλιγουντ

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες κινήσεις στην αμερικανική αγορά αυτή την εβδομάδα ήταν η «εκτίναξη» κατά 36% των μετοχών της Oracle, γνωρίζοντας την καλύτερη ημέρα της από το 1992.

Η άνοδος στην τιμή της μετοχής της ήρθε αφότου η Oracle σόκαρε τη Wall Street ανακοινώνοντας ότι πι μελλοντικές δεσμεύσεις της εταιρείας – κρατήσεις που θα μετατραπούν σε μελλοντικά έσοδα – εκτινάχθηκαν στα 455 δισ. δολάρια στο τρίμηνο έως το τέλος Αυγούστου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, από 138 δισ. δολάρια προηγουμένως.

Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 359% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές της στο cloud, Microsoft, Amazon και Google, σύμφωνα με την ανάλυση του Jefferies.

Τα εντυπωσιακά κέρδη «χάρισαν» για λίγο στον διευθύνοντα σύμβουλο της Oracle, Λάρι Έλισον, τη θέση του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ξεπερνώντας τον CEO της Tesla, Έλον Μασκ.

Ο Λάρι Έλισον έγινε πλουσιότερος κατά 100 δισ. δολάρια την Τετάρτη, μια ημέρα αφότου η Oracle, έκανε γνωστή την πρόβλεψή της ότι τα έσοδα από το Oracle Cloud Infrastructure θα ξεπεράσουν το μισό τρισ. δολ. καθώς η ζήτηση για τις υπηρεσίες υποδομής cloud χαμηλού κόστους αυξήθηκε. Αργότερα ο Μασκ ξαναπήρε τον τίτλο, ωστόσο, οι περιουσίες των δύο βρίσκονται πολύ κοντά.

Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο 41% ​​του Έλισον στην Oracle εκτινάχθηκε σε αξία σχεδόν στα 400 δισ. την Τετάρτη, ξεπερνώντας έτσι τον Μασκ, του οποίου η περιουσία υπολογιζόταν σε 383 δισ. δολάρια στο κλείσιμο της Τρίτης, σύμφωνα με το -.

Ωστόσο, οι μετοχές της Oracle υποχώρησαν ελαφρά κλείνοντας κατά 36% υψηλότερα, στα περίπου 328 δολάρια την Τετάρτη. Η καθαρή περιουσία του Ellison αυξήθηκε τελικά κατά περίπου 89 δισ. δολάρια, με τον συνολικό του πλούτο να ανέρχεται στα 383 δισ. δολάρια. Εν τω μεταξύ, η μετοχή της Tesla έκλεισε 0,2% υψηλότερα, ανεβάζοντας την περιουσία του Μασκ στα 384 δισ. δολάρια στο κλείσιμο της Τετάρτης, πράγμα που σημαίνει ότι επέστρεψε την πρώτη θέση.

Η Paramount Skydance ετοιμάζει προσφορά εξαγοράς για την Warner Bros. Discovery

Μία άλλη είδηση που έγινε γνωστή αυτή την εβδομάδα και έχει προκαλέσει «θόρυβο» είναι το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η Paramount Skydance ετοιμάζει προσφορά εξαγοράς για την Warner Bros. Discovery.

Πώς συνδέεται όμως αυτή η είδηση με τον Έλισον; Η Paramount ανήκει στον γιο του, Ντέιβιντ. Μάλιστα αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πλούτος του γηραιού Έλισον είναι αυτό που επέτρεψε στον γιο του να αγοράσει την Paramount ενώ παράλληλα λειτουργεί και σαν στήριγμα για τον νέο μεγιστάνα.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντέιβιντ Έλισον δεν χρησιμοποιεί την περιουσία του πατέρα του για να χρηματοδοτήσει άμεσα καμία από τις πρόσφατες συμφωνίες του. Η Paramount είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και θα πληρώσει μόνη της για τον προγραμματισμό και τις εξαγορές που πραγματοποιεί. Αναμένεται επίσης να περάσει από ένα ακόμη κύμα απολύσεων αυτό το φθινόπωρο για να μειώσει ορισμένα από τα κόστη της.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Business Insider, αυτό που προσφέρει ο πλούτος του Λάρι Έλισον στον γιο του — εκτός από το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης που του επέτρεψε να αποκτήσει την Paramount εξαρχής — είναι αυτό που θα λέγαμε μια χαλαρή προσέγγιση.

Σε αντίθεση με άλλους μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης, των οποίων η περιουσία και η κοσμοθεωρία μπορούν να συνδεθούν άμεσα με την τύχη των εταιρειών μέσων ενημέρωσης στις οποίες δραστηριοποιούνται, ο Λάρι Έλισον είναι τόσο πλούσιος που η αγορά μιας προβληματικής επιχείρησης είναι κάτι που μπορεί να κάνει χωρίς να… ιδρώσει, εξηγεί.

Άλλωστε το τίμημα είναι μικρό. Οι επενδυτές εκτιμούν επί του παρόντος την Paramount στα περίπου 17 δισ. δολάρια, την ώρα που ο Λάρι Έλισον μόλις είδε την καθαρή του περιουσία να αυξάνεται κατά 100 δισ. δολάρια σε μία μόνο ημέρα. Επομένως ναι, ο γιος του έχει όντως ένα μαξιλάρι για να κάνει αυτό που θέλει.

Και τι φαίνεται να θέλει ο νέος αυτό μεγιστάνας στον χώρο των media; Να «σταθεί» απέναντι στους μεγάλους του χώρου: Netflix και Disney.

Η είδηση ​​ότι ο Ντέιβιντ Έλισον και η νέα του εταιρεία, Paramount Skydance, ετοιμάζουν προσφορά για την ανταγωνίστρια Warner Bros. Discovery προκάλεσε σάλο στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης, εν μέρει λόγω της ταχύτητας με την οποία ο Έλισον φαίνεται να κινείται στην προσπάθειά του να εδραιώσει την παρουσία του στον χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Paramount Skydance που προέκυψε από τη συγχώνευση της Paramount Global και της Skydance Media, μια συμφωνία που ολοκληρώθηκε μόλις τον περασμένο μήνα.

Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τηλεοπτικών δικτύων από τις δραστηριότητες streaming και τα στούντιο. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η προσφορά της Paramount Skydance θα αφορά το σύνολο της Warner Bros. Discovery.

Μαζί, η Paramount και η Warner Bros. Discovery — η οποία κατέχει περιουσιακά στοιχεία όπως τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros. και την υπηρεσία streaming HBO Max — θα δημιουργούσαν έναν κολοσσό του Χόλιγουντ.

Μια τέτοια συγχώνευση θα καθιστούσε σαφές ότι ο Έλισον θέλει να ανταγωνιστεί τους ηγέτες της βιομηχανίας, όχι απλώς να βάλει την Paramount στην εποχή του streaming.