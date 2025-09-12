Ποινή-27-ετών-στον-Μπολσονάρου-για-την-απόπειρα-πραξικοπήματος

Σε ποινή κάθειρξης 27 ετών καταδίκασε την Πέμπτη το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας τον πρώην πρόεδρο της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος.

Νωρίτερα οι δικαστές τον είχαν κρίνει ένοχο κατά πλειοψηφία (3 έναντι 2) για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Η δικαστής Κάρμεν Λουσία Αντούνες Ρότσα αποφάνθηκε ότι ο Μπολσονάρου, που εξελέγη πρόεδρος το 2018, ήταν ένοχος για την απόπειρα να παραμείνει με τη βία στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022. Η ίδια έκανε λόγο για «προσπάθεια (του Μπολσονάρου) να σπείρει τον κακόβουλο σπόρο της αντιδημοκρατίας» στη Βραζιλία, αλλά εξήρε τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί της χώρας επέζησαν και αντεπιτέθηκαν.

«Η βραζιλιάνικη δημοκρατία δεν κλονίστηκε», δήλωσε η Ρότσα σε δικαστήριο της πρωτεύουσας Μπραζίλια, προειδοποιώντας για την εξάπλωση του «ιού του αυταρχισμού».

Στη Βραζιλία, ποινές για εγκλήματα, όπως η οργάνωση πραξικοπήματος και η βίαιη απόπειρα κατάργησης της δημοκρατίας στη Βραζιλία, μπορεί να φτάσει τα 43 χρόνια.

Σημειώνεται ότι ο Ζαΐχ Μπολσονάρου δεν παραβρέθηκε στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα, καθώς βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό και φυλάσσεται διαρκώς από αστυνομικούς.

Οι κατηγορίες και οι δασμοί Τραμπ για τη δίκη του Μπολσονάρο

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου κατηγορήθηκε φέτος τον Φεβρουάριο για επίβλεψη ενός εκτεταμένου σχεδίου για να προσπαθήσει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του έθνους του στις εκλογές του 2022 και στη συνέχεια να ανατρέψει αυτή την ψηφοφορία – ακόμη και όταν οι σύμμαχοί του δεν μπορούσαν να βρουν στοιχεία νοθείας.

Ο γενικός εισαγγελέας της Βραζιλίας, Πάολο Γκονέτ Μπάνκο, ισχυρίστηκε τότε ότι ο Μπολσονάρο και άλλοι 33 συμμετείχαν σε μια σειρά εγκλημάτων κατά της δημοκρατίας της Βραζιλίας και στο σχέδιο πραξικοπήματος να παραμείνουν στην εξουσία παρά την ήττα από τον σημερινό πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα.Οι κατηγορίες κατά του Μπολσονάρου προκάλεσαν αντιδράσεις στην πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης.

Χαρακτηριστικά, στα τέλη Αυγούστου, ανακλήθηκε η αμερικανική βίζα του Βραζιλιάνου υπουργού Δικαιοσύνης Ρικάρντο Λεβαντόφσκι.

Επιπλέον, σε αντίποινα για τη συνεχιζόμενη δίκη του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει δασμολογική επιβάρυνση 50% σε ένα μέρος βραζιλιάνικων εξαγωγών προς τις ΗΠΑ – επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αφορά σε «κυνήγι μαγισσών» του οποίου θύμα είναι ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε, επίσης, επιβάλει κυρώσεις στον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες που προεδρεύει στη δίκη του Μπολσονάρου με την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος, ανακαλώντας τη βίζα του.