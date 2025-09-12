Close Menu
    Saturday, September 13

    Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Αύγουστο

    Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Αύγουστο κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, με ποσοστό 26,79%.

    Την τριάδα συμπληρώνουν η Eurobank Equities (17,85%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (10,78%).

    Ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (7,91%), Alpha Finance (6,99%), UBS Europe (6,07%) και Optima Bank (5,64%).

    Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι BofA (4,3%), Citigroup Global (2,83%), και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,62%).

    Αντίστοιχα, στο 8μηνο του 2025, πρώτη είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 23,93%, δεύτερη ακολουθεί η Eurobank Equities με ποσοστό 17,04% και τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή με 11,61%.

    Τέλος ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,44%), Alpha Finance (7,93%), UBS Europe (6,63%), Optima Bank (5,63%), BofA Securities (4,06%), Citigroup Global Markets Europe (3,26%) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (3,01%).

    *Αναλυτικοί πίνακες με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Αύγουστο και στο 8μηνο του 2025, στα συνημμένα στο τέλος της σελίδας 

     

    #Πειραιώς_ΑΕΠΕΥ #ΑΧΕ #ΤΡΑΠΕΖΕΣ #ΧΑ

