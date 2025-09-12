Σε τροχιά ρήξης Φάμελλος και Τσίπρας: Casus belli το νέο κόμμα – Η στρατηγική του «συντροφικού στραγγαλισμού»

Τη σαφή δυσανεξία του απέναντι σε «σενάρια» για τη δημιουργία νέου κόμματος από πλευράς του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα μοιράστηκε σε δημόσια θέα ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καθώς η κινητικότητα γύρω από το πρόσωπο του κ. Τσίπρα μονοπώλησε σχεδόν τη χθεσινή Συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της Κουμουνδούρου στην 89η ΔΕΘ.

Σε αντίθεση με την μέχρι πρότινος στρατηγική του, με βάση την οποία ο κ. Φάμελλος απέκρουε κάθε υπόνοια περί «κόμματος Τσίπρα», παρεπέμποντας στη σφαίρα της φαντασίας, χθες επέλεξε να πάρει θέση -και μάλιστα επιθετική- απέναντι σε μια πολιτική πρωτοβουλία από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντας ως «αδιανόητα» τα όποια και σενάρια και διαμηνύοντας ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για άλλο κατακερματισμό».

Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, «με αυτά που έχει δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας, με αυτά που γνωρίζω και εγώ, με το ότι έχουμε διατυπώσει κοινό πλαίσιο και μ’ αυτά που είπε στις τελευταίες του τοποθετήσεις, για μένα είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης», περιγράφοντας τον πρώην Πρωθυπουργό ως «πολύτιμο κεφάλαιο πολύτιμη η συμβολή και η σκέψη του για την Προοδευτική Ελλάδα, για το δυναμικό, ενιαίο, ενωτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Η στρατηγική Φάμελλου

Αν και ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε τη δημόσια σύγκρουση με τον προκάτοχό του και φυσικό ηγέτη του χώρου, εντούτοις επιχείρησε να «αγκαλιάσει» ασφυκτικά τον Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας τους ενεργούς και αδιαίρετους δεσμούς του με την Κουμουνδούρου.

Στο πλαίσιο αυτό, απέκρουσε ως ανεδαφική τυχόν απόπειρα του πρώην πρωθυπουργού να απαλείψει το κομματικό και κυβερνητικό του παρελθόν με την σημαία της Κουμουνδούρου, λέγοντας πως «υπάρχει κάποιος Έλληνας και Ελληνίδα που δεν έχει βαθιά αποτυπωμένο στη γνώση και στην εμπειρία του ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ; Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί ή ότι θα γίνει κάποιος σχολιασμός για αυτό το ζήτημα; Αντίθετα, εγώ έχω πει ότι είναι στην ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αυτό εγγεγραμμένο και γι’ αυτό είναι και πολύτιμο»..

Την ίδια στιγμή, ο Σωκράτης Φάμελλος προειδοποίησε εμμέσως -αλλά δημόσια- τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο όποιος «κατακερματισμός» θα επιφέρει ανήκεστο βλάβη στο κόμμα, αποδίδοντας ακέραια την ευθύνη στον πρώην πρωθυπουργό, ενώ επανέλαβε με νόημα πως ο κ. Τσίπρας παραμένει μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και πως ο τελευταίος δεν έχει επιβεβαιώσει τα «σενάρια» που τον θέλουν να απογαλακτίζεται από την Κουμουνδούρου, ανοίγοντας φτερά για νέο κόμμα, ως έμμεση πίεση να ανοίξει τα χαρτιά του.

Στο πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέβλεψε πως «οι εξελίξεις είναι πυκνές» και «πως επείγει τώρα να αναλάβουμε δράση», επιρρίπτοντας εμμέσως ευθύνες στον κ. Τσίπρα για τυχόν αποπροσανατολισμό της συζήτησης και καθυστερήσεις απέναντι στα κοινωνικά επίδικα, αν και διαπίστωσε δημόσια πως οι παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού είναι «στο ίδιο πλαίσιο με όλες τις επεξεργασίες μας και είναι στην ίδια κατεύθυνση» ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Οι «σκληροί» και οι «Τσιπρικοί»

Η στρατηγική του «συντροφικού στραγγαλισμού», όπως την σχολίασε στο thetimes|-.gr, έμπειρο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δε βρίσκει σύμφωνα όλα τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η «σκληρή» πτέρυγα επιθυμούσε ο Σωκράτης Φάμελλος να τολμήσει την ολική ρήξη με τον πρώην πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ, σε αντίθεση με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που επιθυμούσαν να υπάρχει μια ισορροπία στις… διατυπώσεις.

«Δεν μπορώ να αναπαραγάγω πλέον την εκτίμηση ότι όλα είναι εντάξει και δεν υπάρχει ζήτημα με το τι θα κάνει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελλος», σχολίασε ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης, καταλήγοντας πως «μπαίνω σε σκέψεις όμως για το ποια θα είναι η τύχη της κεντροαριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ στο ενδεχόμενο που το βήμα που φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ». Την ίδια στιγμή, «ΑΡΚΕΤΑ πια με τις διασπάσεις ,τους νάρκισσους, τους συμβιβασμένους και τους οπαδούς του απώτερου μέλλοντος!!» ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα και ο Παύλος Πολάκης, δείχνοντας τα όρια των αντοχών του απέναντι σε ένα «κόμμα Τσίπρα».

Ο καβγάς για την… περίμετρο

Σε κάθε περίπτωση, ο «πόλεμος των σεναρίων» ανάμεσα στον υφιστάμενο ΣΥΡΙΖΑ και τους πιστούς οπαδούς του Αλέξη Τσίπρα δεν οφείλεται πουθενά αλλού, παρά στην «περίμετρο του κάστινγκ», όπως συνηγορούν τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς η μόνη βεβαιότητα σήμερα είναι πως ένα «κόμμα Τσίπρα» δεν θα αποτελέσει «κιβωτό» για όλους τους κορυφαίους της Κουμουνδούρου.