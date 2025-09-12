Συναντήσεις-της-Κεραμέως-με-την-αντιπολίτευση-για-το-εργασιακό-νομοσχέδιο

Συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα πραγματοποιήσει την προσεχή εβδομάδα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να τους ενημερώσει για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο- Προστασία στην Πράξη».

Στόχος των ενημερωτικών συναντήσεων είναι η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, πριν την εισαγωγή του νομοσχεδίου στη Βουλή.



«Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Ζητούμενο για εμάς είναι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου να απαντά στις ανάγκες και τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας, να προστατεύει και να διευκολύνει εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Είμαστε πάντα ανοικτοί σε ρεαλιστικές προτάσεις, και επιδίωξή μας είναι ο διαρκής και εποικοδομητικός διάλογος με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου», ανέφερε η Νίκη Κεραμέως.

Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Αποτελείται από οκτώ άξονες και εμπεριέχει ρυθμίσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, την ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο ενισχύει τη στήριξη στους εργαζόμενους καθώς προβλέπει μεταξύ άλλων, μεγαλύτερες ελευθερίες στην τετραήμερη εργασία και στο αίτημα του εργαζομένου για την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής, αυξάνει τον αριθμό των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, προβλέπει ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο, απαγορεύει μειώσεις στις αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Επιπλέον, δίνει στους εργαζόμενους την δυνατότητα να εργαστούν κατ΄ εξαίρεση – εφόσον το επιθυμούν – έως 13 ώρες την ημέρα, σε έναν εργοδότη – έναντι δύο που ισχύει σήμερα – με προσαύξηση 40% στην αμοιβή.

Παράλληλα, περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν τις επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων προβλέπει σημαντική απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης, fast -track προσλήψεις ορισμένου χρόνου για επείγουσες ανάγκες και κατάργηση πολλών εντύπων των οποίων η πληροφορία ήδη υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Τέλος, ενσωματώνει διατάξεις που στοχεύουν στη λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη, ωφελώντας εργαζόμενους και επιχειρήσεις.



