Τον-Χαρακόπουλο-προτείνει-ο-Μητσοτάκης-για-τη-θέση-του-Γενικού-Γραμματέα-της-ΝΔ

Τον βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμο Χαρακόπουλο προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Ο Χαρακόπουλος ήταν από τους βουλευτές που κατά καιρούς εξέφραζαν αρκετές ενστάσεις, ενώ η επιλογή του θεωρείται άνοιγμα στη «ραχοκοκαλιά» της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον, η επιλογή του αποτέλεσε κοινή εισήγηση των Νικήτα Κακλαμάνη και Νότη Μηταράκη.

Τη συγκεκριμένη θέση κατείχε μέχρι πρότινος ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή πριν μερικές εβδομάδες.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Χαρακόπουλος: Ιδιαίτερα τιμητική η πρόταση του πρωθυπουργού

Μετά την απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να τον προτείνει για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η πρόταση που μου έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να αναλάβω την υπεύθυνη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα τιμητική, αλλά και πρόκληση ακόμη ενεργότερης προσφοράς στην παράταξη σε μια ιδιαίτερη συγκυρία.

Και για τούτο την αποδέχομαι και τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου και στην πολιτική μου διαδρομή.

Ασφαλώς, η τελική κρίση της υποψηφιότητάς μου είναι στα χέρια των φίλων συνάδελφών μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, ο επόμενος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας καλείται να συνεχίσει το δύσκολο έργο που είχε αναλάβει ο αείμνηστος Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο αδόκητος θάνατος του οποίου μας συγκλόνισε όλους.

Στην παρούσα ασταθή διεθνή συγκυρία, ως βουλευτές της παράταξης ευθύνης που ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, οφείλουμε ακόμη περισσότερο να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, σε κλίμα ενότητας και δημιουργικής συμμετοχής, το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης.

Κοινός μας στόχος είναι η άνοδος της ευημερίας όλων των Ελλήνων και η επιτυχής αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών προκλήσεων».

