Τον-Χαρακόπουλο-προτείνει-ο-Μητσοτάκης-για-γραμματέα-της-ΚΟ-της-ΝΔ

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.
Σημειώνεται πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή γραμματέα της ΚΟ.
