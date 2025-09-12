Τον-Χαρακόπουλο-προτείνει-ο-Μητσοτάκης-για-γραμματέα-της-ΚΟ-της-ΝΔ

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Σημειώνεται πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή γραμματέα της ΚΟ.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.