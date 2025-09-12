Το-μεσημέρι-η-συνάντηση-Γεραπετρίτη-με-τον-ασκούντα-χρέη-ΥΠΕΞ-της-Λιβύης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 1:00 μ.μ., με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour.
Μετά τη συνάντηση των υπουργών, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.
