    Το μεσημέρι η συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Λιβύης

    Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 1:00 μ.μ., με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour.

    Μετά τη συνάντηση των υπουργών, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

