Το-πρώτο-μήνυμα-Φάμελλου-στον-Τσίπρα

Δεν ήταν μια εύκολα διαχειρίσημη κατάσταση η “βροχή” των ερωτήσεων που δέχθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από τους δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ την Πέμπτη. Ειδικά σε μια περίοδο που το κόμμα, σύμφωνα και με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, παραμένει σε χαμηλά ποσοστά (4,2% στην εκτίμηση ψήφου). Χωρίς να σηκώνει τους τόνους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε για πρώτη φορά ένα μήνυμα στον πρώην πρωθυπουργό, καθώς μετά και την ατζέντα που ανέπτυξε στον Economist λίγοι δεν πιστεύουν πως θα κάνει το επόμενο βήμα.

«Με αυτά που έχει δηλώσει και ο Αλέξης ο Τσίπρας, με αυτά που γνωρίζω και εγώ, με το ό,τι έχουμε διατυπώσει κοινό πλαίσιο και αυτά που είπε στις τελευταίες του τοποθετήσεις, για εμένα είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης, το δηλώνω ξεκάθαρα, είναι πολύτιμο κεφάλαιο, πολύτιμη η συμβολή και η σκέψη του για την προοδευτική Ελλάδα για το δυναμικό, ενιαίο, ενωτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος ξορκίζοντας ουσιαστικά τα σενάρια που ακούγονται το τελευταίο διάστημα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνέντευξη τύπου μίλησε πολλές φορές με θερμά λόγια για το έργο και τη συνεισφορά του πρώην επικεφαλής της Κουμουνδούρου. Είναι εμφανές πως δεν ήθελε να αφήσει κανένα «σύννεφο» όσον αφορά τις σχέσεις του με τον πρώην πρωθυπουργό. Σε κάθε του απάντηση επιχείρησε να αναδείξει τη σημασία ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ και τον ρόλο του στον προοδευτικό χώρο. «Δεν μένω αδιάφορος στη συζήτηση αυτή. Το αντίθετο. Πήρα συγκεκριμένη θέση. Και η θέση μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα, ότι κανένας κατακερματισμός δεν βοηθάει… Η δική μου προτεραιότητα δηλώθηκε επίσης ξεκάθαρα ότι είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε αυτός να γίνει καταλύτης και εγγυητής της προοδευτικής σύγκλισης. Και ναι, για μένα οποιοδήποτε άλλο σενάριο είναι αδιανόητο».

Ο Σωκράτης Φάμελλος στις απαντήσεις του στάθηκε και στο γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει το σενάριο δημιουργίας κόμματος και επεσήμανε πως το προγραμματικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρώην πρωθυπουργός είναι κοινό. Στην Κουμουνδούρου βουλευτές και στελέχη τηρούν στάση αναμονής. Αυτό είναι σίγουρο πως αφαιρεί δυναμική από το κόμμα, καθώς μια μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί πως “ψήνεται” ο αντικαταστάτης του. Πάρα πολλοί περιμένουν από τον πρώην πρωθυπουργό να κάνει το πρώτο βήμα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν στηρίζουν και τον Σωκράτη Φάμελλο που ξαναέφερε το κόμμα σε τροχιά πολιτικής. Ορισμένοι βουλευτές και στελέχη, πάντως δεν διστάζουν να τοποθετηθούν και δημόσια προκαλώντας μια αμηχανία στην ηγετική ομάδα.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να μην ανοίγει τα χαρτιά του και είναι δύσκολο να υπάρχουν εξελίξεις πριν το 2026. Απαντήσεις δεν δίνονται ούτε αν σκέφτεται να πράξει κάτι σε σχέση με την έδρα του στη Βουλή. Το βιβλίο του θα παρουσιαστεί προς το τέλος του χρόνου και θεωρείται πως είναι ένας σταθμός για τις περαιτέρω κινήσεις του.



