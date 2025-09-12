Close Menu
    Οικονομία
    ΥΠΕΘΟ: Οι 83 φόροι που έχουν μειωθεί από το 2019

    Σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών έχει προχωρήσει συνολικά η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της το 2019, με τους νέους φόρους που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, όπως επισημαίνει το υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε σημερινή του ανακοίνωση. 

    Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Αναμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. 

    Όπως σημειώνει το ΥΠΕΘΟ, ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται:

    •Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.

    •Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.

    •Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).

    •Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.

    •Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

    •Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.

    •Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.

    •Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

    Η πλήρης λίστα με όλες τις μειώσεις φόρων των τελευταίων ετών
     

     

    Μειώσεις φόρων και εισφορών

    Έτος πρώτης εφαρμογής

    1

    Αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τη μεσαία τάξη

    2026

    2

    Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα 25% από 35%

    2026

    3

    Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027

    2026

    4

    Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης

    2026

    5

    Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

    2026

    6

    Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών

    2026

    7

    Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα

    2026

    8

    Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

    2026

    9

    Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται, ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου

    2026

    10

    Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινή απασχόληση και απασχόληση σε ημέρες αργίας ή Κυριακές για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης

    2025

    11

    Μείωση από το 15% στο 5% του συντελεστή φορολογίας σε τόκους εισηγμένων εταιρικών ομολόγων

    2025

    12

    Μείωση κατά μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών

    2025

    13

    Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες

    2025

    14

    Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ

    2025

    15

    Αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ

    2025

    16

    Μείωση φόρων χαρτοσήμου σε μία σειρά από συναλλαγές (τόκους εταιρικών δανείων, οικοδομικές άδειες, χρησιδάνεια, γάμους, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.λπ.)

    2025

    17

    Κίνητρα για την καινοτομία, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές

    2025

    18

    Κατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (≥100 mbps)

    2025

    19

    Απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρου (15%) συμβολαίων υγείας για παιδιά έως 18 ετών

    2025

    20

    Φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων υπέρ νέων γονέων

    2025

    21

    Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενά ακίνητα ή ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση που θα ενοικιαστούν σε μακροχρόνια μίσθωση

    2025

    22

    Αναπροσαρμόστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, έτσι ώστε να αυξάνεται ετησίως το κατώφλι κάθε κλιμακίου αναλογικά με το ετήσιο ποσοστό αύξησης των συντάξεων

    2025

    23

    Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν παιδιά

    2024

    24

    Κατάργηση της μείωσης του 30% επί των συντάξεων των απασχολούμενων συνταξιούχων

    2024

    25

    Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 10% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές 

    2024

    26

    Μείωση 50% του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες

    2024

    27

    Μεγαλύτερη μείωση του φόρου, από 40% σε 100%, για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες αγοράς αγαθών

    2024

    28

    Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο πλοίων, σκαφών μέχρι 7 μέτρα

    2024

    29

    Κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα καθώς και στους συνταξιούχους

    2023

    30

    Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων

    2023

    31

    Μόνιμη και πλήρης απαλλαγή των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη

    2023

    32

    Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13%

    2023

    33

    Μείωση του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 0,5% σε 0,2%

    2023

    34

    Μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών

    2023

    35

    Κατάργηση του φόρου επί των τόκων σε κρατικά ομόλογα

    2023

    36

    Μονιμοποίηση της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς παράκτιας αλιείας

    2023

    37

    Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά επιπλέον 13% μεσοσταθμικά (η σωρευτική μείωση έφτασε 34%)

    2022

    38

    Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 24% στο 22%

    2022

    39

    Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6%

    2022

    40

    Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες (από το 2025 μονιμοποιήθηκε με νέο σύστημα)

    2022

    41

    Μείωση στο 10% (από 12% έως 20%) και κατάργηση για νέους έως 29 ετών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 

    2022

    42

    Μείωση επιπλέον 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών ιδιωτικού τομέα

    2022

    43

    Θέσπιση υπερέκπτωσης σε δαπάνες πράσινης οικονομίας

    2022

    44

    Φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών με μείωση 30% του φόρου εισοδήματος σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχείρησης, συνεργασίας προσώπων ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης

    2022

    45

    Απαλλαγή από τον φόρο των πτητικών και καταδυτικών επιδομάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε Σώματα Ασφαλείας, καθώς και της ειδικής αποζημίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές

    2022

    46

    Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως. Σε αυτό το κίνητρο εμπίπτουν οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης της κατοικίας και περιλαμβάνονται εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, εργασίες ηλεκτρολόγου, εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ., εργασίες ξυλουργού, εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ., εργασίες σκυροδέματος. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες προσμετρώνται διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

    2022

    47

    Επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις, που αυξάνουν το μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος για το εν λόγω έτος που έγινε η αύξηση

    2022

    48

    Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας 

    2022

    49

    Για τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (stock options) που παρέχονται σε εργαζόμενους, προβλέπεται απαλλαγή τους από τον φόρο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και ευνοϊκή φορολόγησή τους ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εφόσον διακρατηθούν για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες. Στην περίπτωση μάλιστα που τα δικαιώματα αυτά αφορούν τίτλους νεοσύστατων μικρών επιχειρήσεων προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, φορολόγηση με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) εφόσον διακρατηθούν για τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μήνες

    2022

    50

    Μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα

    2021

    51

    Κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα

    2021

    52

    Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 100% στο 55% και των νομικών προσώπων από το 100% στο 80%

    2021

    53

    Αύξηση της υπερέκπτωσης σε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (R&D) από 30% σε 100%

    2021

    54

    Κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, για δωρεές-παροχές έως 800.000 ευρώ

    2021

    55

    Μείωση του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 1% σε 0,5%

    2021

    56

    Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από 13% σε 6%

    2021

    57

    Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα γυμναστήρια και σχολές χορού από το 24% στο 13%

    2021

    58

    Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στους ζωολογικούς κήπους από το 24% στο 13%

    2021

    59

    Για προσέλκυση επενδύσεων από “Επενδυτικούς Αγγέλους”, θεσπίζεται 50% φοροαπαλλαγή στο ποσό που θα επενδύσουν ιδιώτες στις νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece

    2021

    60

    Μόνιμη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα 5 νησιά του Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο)

    2021

    61

    Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9% και αύξηση του αφορολόγητου για κάθε τέκνο

    2020

    62

    Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης κατά 0,9%

    2020

    63

    Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28% στο 24%

    2020

    64

    Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών από το 10% σε 5%

    2020

    65

    Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά 

    2020

    66

    Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αστικές, προαστικές, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές από το 24% στο 13%

    2020

    67

    Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε θαλάσσιες μεταφορές από το 24% στο 13%

    2020

    68

    Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αεροπορικές μεταφορές από το 24% στο 13%

    2020

    69

    Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα ταξί από το 24% στο 13%

    2020

    70

    Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στους κινηματογράφους από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6%

    2020

    71

    Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε μια σειρά αγαθών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία (μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, απινιδωτές) από το 24% στο 6%

    2020

    72

    Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα έργα τέχνης από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6%

    2020

    73

    Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ που παραδίδεται ως αγαθό (take away & delivery) από το 24% στο 13%

    2020

    74

    Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά που παραδίδονται ως αγαθό (take away & delivery) από το 24% στο 13%

    2020

    75

    Μείωση ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από αναλογία υψηλού/χαμηλού συντελεστή 80/20 σε αναλογία 95/5

    2020

    76

    Μείωση ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (πάνες για βρέφη, πορτ μπεμπέ, καροτσάκια, βραστήρες, αποστειρωτές, καρεκλάκια, βρεφικά καθίσματα) καθώς και τα κράνη από 24% σε 13% 

    2020

    77

    Αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το 2026

    2020

    78

    Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων έως το 2026

    2020

    79

    Πλαίσιο παροχής φορολογικών κινήτρων, με στόχο την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων στην Ελλάδα (Non-Dom και Family Offices). Φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας, καταβάλλουν για όλα τα εισοδήματά τους που αποκτώνται στην αλλοδαπή ένα εφάπαξ ποσό της τάξεως των 100.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων αυτών και αυτομάτως, με την καταβολή αυτών των χρημάτων, εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά. Συνταξιούχοι δικαιούχοι εισοδήματος από συντάξεις στην αλλοδαπή, εφόσον μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, δύνανται να υπαχθούν σε εναλλακτική αυτοτελή φορολόγηση του εισοδήματός τους αλλοδαπής προέλευσης, με φορολογικό συντελεστή 7%, με ταυτόχρονη απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Έλληνες και αλλοδαποί που μεταφέρουν την φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για τουλάχιστον μία διετία, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτάται στη χώρα μας. 

    2020

    80

    Μείωση του φόρου 40% για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών (αρχικά αφορούσε υπηρεσίες)

    2020

    81

    Μείωση ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22%

    2019

    82

    Απαλλαγή αυτοκινήτων ΙΧ πολυτέκνων από φόρο πολυτελείας

    2019

    83

    Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

    2019

     

