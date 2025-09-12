ΥΠΕΘΟ:-Οι-83-φόροι-που-έχουν-μειωθεί-από-το-2019

Σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών έχει προχωρήσει συνολικά η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της το 2019, με τους νέους φόρους που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, όπως επισημαίνει το υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε σημερινή του ανακοίνωση.
Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Αναμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.
Όπως σημειώνει το ΥΠΕΘΟ, ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται:
•Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.
•Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.
•Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).
•Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.
•Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.
•Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.
•Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.
•Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.
Η πλήρης λίστα με όλες τις μειώσεις φόρων των τελευταίων ετών
|
Μειώσεις φόρων και εισφορών
|
Έτος πρώτης εφαρμογής
|
1
|
Αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τη μεσαία τάξη
|
2026
|
2
|
Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα 25% από 35%
|
2026
|
3
|
Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027
|
2026
|
4
|
Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης
|
2026
|
5
|
Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους
|
2026
|
6
|
Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών
|
2026
|
7
|
Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα
|
2026
|
8
|
Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης
|
2026
|
9
|
Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται, ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου
|
2026
|
10
|
Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινή απασχόληση και απασχόληση σε ημέρες αργίας ή Κυριακές για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης
|
2025
|
11
|
Μείωση από το 15% στο 5% του συντελεστή φορολογίας σε τόκους εισηγμένων εταιρικών ομολόγων
|
2025
|
12
|
Μείωση κατά μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών
|
2025
|
13
|
Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες
|
2025
|
14
|
Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ
|
2025
|
15
|
Αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ
|
2025
|
16
|
Μείωση φόρων χαρτοσήμου σε μία σειρά από συναλλαγές (τόκους εταιρικών δανείων, οικοδομικές άδειες, χρησιδάνεια, γάμους, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.λπ.)
|
2025
|
17
|
Κίνητρα για την καινοτομία, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές
|
2025
|
18
|
Κατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (≥100 mbps)
|
2025
|
19
|
Απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρου (15%) συμβολαίων υγείας για παιδιά έως 18 ετών
|
2025
|
20
|
Φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων υπέρ νέων γονέων
|
2025
|
21
|
Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενά ακίνητα ή ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση που θα ενοικιαστούν σε μακροχρόνια μίσθωση
|
2025
|
22
|
Αναπροσαρμόστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, έτσι ώστε να αυξάνεται ετησίως το κατώφλι κάθε κλιμακίου αναλογικά με το ετήσιο ποσοστό αύξησης των συντάξεων
|
2025
|
23
|
Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν παιδιά
|
2024
|
24
|
Κατάργηση της μείωσης του 30% επί των συντάξεων των απασχολούμενων συνταξιούχων
|
2024
|
25
|
Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 10% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές
|
2024
|
26
|
Μείωση 50% του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες
|
2024
|
27
|
Μεγαλύτερη μείωση του φόρου, από 40% σε 100%, για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες αγοράς αγαθών
|
2024
|
28
|
Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο πλοίων, σκαφών μέχρι 7 μέτρα
|
2024
|
29
|
Κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα καθώς και στους συνταξιούχους
|
2023
|
30
|
Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων
|
2023
|
31
|
Μόνιμη και πλήρης απαλλαγή των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη
|
2023
|
32
|
Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13%
|
2023
|
33
|
Μείωση του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 0,5% σε 0,2%
|
2023
|
34
|
Μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών
|
2023
|
35
|
Κατάργηση του φόρου επί των τόκων σε κρατικά ομόλογα
|
2023
|
36
|
Μονιμοποίηση της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς παράκτιας αλιείας
|
2023
|
37
|
Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά επιπλέον 13% μεσοσταθμικά (η σωρευτική μείωση έφτασε 34%)
|
2022
|
38
|
Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 24% στο 22%
|
2022
|
39
|
Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6%
|
2022
|
40
|
Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες (από το 2025 μονιμοποιήθηκε με νέο σύστημα)
|
2022
|
41
|
Μείωση στο 10% (από 12% έως 20%) και κατάργηση για νέους έως 29 ετών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
|
2022
|
42
|
Μείωση επιπλέον 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών ιδιωτικού τομέα
|
2022
|
43
|
Θέσπιση υπερέκπτωσης σε δαπάνες πράσινης οικονομίας
|
2022
|
44
|
Φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών με μείωση 30% του φόρου εισοδήματος σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχείρησης, συνεργασίας προσώπων ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης
|
2022
|
45
|
Απαλλαγή από τον φόρο των πτητικών και καταδυτικών επιδομάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε Σώματα Ασφαλείας, καθώς και της ειδικής αποζημίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές
|
2022
|
46
|
Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως. Σε αυτό το κίνητρο εμπίπτουν οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης της κατοικίας και περιλαμβάνονται εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, εργασίες ηλεκτρολόγου, εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ., εργασίες ξυλουργού, εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ., εργασίες σκυροδέματος. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες προσμετρώνται διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
|
2022
|
47
|
Επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις, που αυξάνουν το μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος για το εν λόγω έτος που έγινε η αύξηση
|
2022
|
48
|
Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας
|
2022
|
49
|
Για τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (stock options) που παρέχονται σε εργαζόμενους, προβλέπεται απαλλαγή τους από τον φόρο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και ευνοϊκή φορολόγησή τους ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εφόσον διακρατηθούν για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες. Στην περίπτωση μάλιστα που τα δικαιώματα αυτά αφορούν τίτλους νεοσύστατων μικρών επιχειρήσεων προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, φορολόγηση με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) εφόσον διακρατηθούν για τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μήνες
|
2022
|
50
|
Μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα
|
2021
|
51
|
Κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα
|
2021
|
52
|
Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 100% στο 55% και των νομικών προσώπων από το 100% στο 80%
|
2021
|
53
|
Αύξηση της υπερέκπτωσης σε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (R&D) από 30% σε 100%
|
2021
|
54
|
Κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, για δωρεές-παροχές έως 800.000 ευρώ
|
2021
|
55
|
Μείωση του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 1% σε 0,5%
|
2021
|
56
|
Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από 13% σε 6%
|
2021
|
57
|
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα γυμναστήρια και σχολές χορού από το 24% στο 13%
|
2021
|
58
|
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στους ζωολογικούς κήπους από το 24% στο 13%
|
2021
|
59
|
Για προσέλκυση επενδύσεων από “Επενδυτικούς Αγγέλους”, θεσπίζεται 50% φοροαπαλλαγή στο ποσό που θα επενδύσουν ιδιώτες στις νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece
|
2021
|
60
|
Μόνιμη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα 5 νησιά του Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο)
|
2021
|
61
|
Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9% και αύξηση του αφορολόγητου για κάθε τέκνο
|
2020
|
62
|
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης κατά 0,9%
|
2020
|
63
|
Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28% στο 24%
|
2020
|
64
|
Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών από το 10% σε 5%
|
2020
|
65
|
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά
|
2020
|
66
|
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αστικές, προαστικές, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές από το 24% στο 13%
|
2020
|
67
|
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε θαλάσσιες μεταφορές από το 24% στο 13%
|
2020
|
68
|
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αεροπορικές μεταφορές από το 24% στο 13%
|
2020
|
69
|
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα ταξί από το 24% στο 13%
|
2020
|
70
|
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στους κινηματογράφους από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6%
|
2020
|
71
|
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε μια σειρά αγαθών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία (μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, απινιδωτές) από το 24% στο 6%
|
2020
|
72
|
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα έργα τέχνης από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6%
|
2020
|
73
|
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ που παραδίδεται ως αγαθό (take away & delivery) από το 24% στο 13%
|
2020
|
74
|
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά που παραδίδονται ως αγαθό (take away & delivery) από το 24% στο 13%
|
2020
|
75
|
Μείωση ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από αναλογία υψηλού/χαμηλού συντελεστή 80/20 σε αναλογία 95/5
|
2020
|
76
|
Μείωση ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (πάνες για βρέφη, πορτ μπεμπέ, καροτσάκια, βραστήρες, αποστειρωτές, καρεκλάκια, βρεφικά καθίσματα) καθώς και τα κράνη από 24% σε 13%
|
2020
|
77
|
Αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το 2026
|
2020
|
78
|
Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων έως το 2026
|
2020
|
79
|
Πλαίσιο παροχής φορολογικών κινήτρων, με στόχο την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων στην Ελλάδα (Non-Dom και Family Offices). Φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας, καταβάλλουν για όλα τα εισοδήματά τους που αποκτώνται στην αλλοδαπή ένα εφάπαξ ποσό της τάξεως των 100.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων αυτών και αυτομάτως, με την καταβολή αυτών των χρημάτων, εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά. Συνταξιούχοι δικαιούχοι εισοδήματος από συντάξεις στην αλλοδαπή, εφόσον μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, δύνανται να υπαχθούν σε εναλλακτική αυτοτελή φορολόγηση του εισοδήματός τους αλλοδαπής προέλευσης, με φορολογικό συντελεστή 7%, με ταυτόχρονη απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Έλληνες και αλλοδαποί που μεταφέρουν την φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για τουλάχιστον μία διετία, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτάται στη χώρα μας.
|
2020
|
80
|
Μείωση του φόρου 40% για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών (αρχικά αφορούσε υπηρεσίες)
|
2020
|
81
|
Μείωση ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22%
|
2019
|
82
|
Απαλλαγή αυτοκινήτων ΙΧ πολυτέκνων από φόρο πολυτελείας
|
2019
|
83
|
Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
|
2019
|
