Υπ.-Εθνικής-Οικονομίας:-Η-λίστα-των-83-φόρων-που-μείωσε-η-κυβέρνηση-από-το-2019-ως-σήμερα

Σε συνολικά 83 μειώσεις φόρων και εισφορών έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της το 2019, μαζί με τους νέους φόρους που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 βάσει όσων ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Μεταξύ αυτών είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται:

Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.

Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).

Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.

Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.

Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.

Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

Ολόκληρη η λίστα

Δείτε ολόκληρη τη λίστα με τις μειώσεις φόρων των τελευταίων ετών:

