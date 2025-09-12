Φρένο-του-δήμου-Πάρου-στην-τουριστική-επένδυση-της-ΕΚΤΕΡ

Μπλόκο στην επένδυση που έχει δρομολογήσει η ΕΚΤΕΡ στην Πάρο και αφορά την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων, προϋπολογισμού 53 εκατ. ευρώ, επιχειρεί να βάλει ο δήμος του νησιού.

Με ομόφωνη απόφαση, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του δήμου Πάρου, ανατίθεται σε δικηγόρο η σύνταξη και υποβολή υπομνήματος προς το αρμόδιο τμήμα και εισηγητή του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), που προτάθηκε από την ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για την περιοχή ιδιοκτησίας της, στη θέση Κολυμπήθρες, «διατυπώνοντας τις απόψεις του δήμου Πάρου, που κατά βάση ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή έχοντας εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία», όπως αναφέρει σχετικά η απόφαση.

Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται ο δήμος προβαίνει στη σχετική κίνηση, επειδή το θέμα είναι μείζονος σημασίας για την Πάρο και απαιτείται εξειδικευμένη γνώση από δικηγόρο που κατά βάση ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σημειωτέον πως εφόσον το επιθυμεί και αποφασιστεί, ο δήμος του νησιού δικαιούται να υποβάλει υπόμνημα με τις θέσεις του, ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη για την έκδοση απόφασης, σε συνέχεια κατάθεσης ενώπιον του ΣτΕ του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του ΕΠΣ.

Υπενθυμίζεται πως το 2023, το ανώτατο δικαστήριο ανέκοψε την πορεία της νέας ξενοδοχειακής επένδυσης της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο, κρίνοντας ότι η έγκριση του Κεντρικού Πολεοδομικού Συμβουλίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη.

Το συγκεκριμένο project συνιστά τη δεύτερη επένδυση της ΕΚΤΕΡ στο κυκλαδίτικο νησί, όπου έχει αναπτύξει το πολυτελές resort Summer Senses στη Μάρπησσα.

Τι προβλέπει η επένδυση

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού της ΕΚΤΕΡ βρίσκεται η κατασκευή ενός πεντάστερου ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών που με «γερά» πορτοφόλια.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη τουριστικών κατοικιών μονώροφων και διώροφων, που θα λειτουργούν ως τουριστικά ακίνητα δεύτερης κατοικίας, ενώ βάσει σχεδιασμού, θα κατασκευαστεί μια οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση πολυτελούς διαβίωσης (glamping). Η ζώνη του glamping θα προσφέρει μία εναλλακτική μορφή φιλοξενίας, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις τουρισμού.