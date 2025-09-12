Χαρίτσης:-Ο-Μητσοτάκης-ήρθε-στη-ΔΕΘ-για-να-εξαπατήσει-τους-Ελληνες

“Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε πριν από λίγες μέρες στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης για να εξαπατήσει τους Ελληνες πολίτες”, δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

“Ο πρωθυπουργός έταξε μέτρα και το μόνο που επιδιώκει με αυτά είναι να εξαγοράσει πολιτικό χρόνο για τον ίδιο, να παραμείνει στην καρέκλα της εξουσίας ακόμα περισσότερο”, τόνισε και πρόσθεσε:”Οι πολίτες, όμως, πλέον δεν πείθονται, δεν εξαπατώνται, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η αφαίμαξη την οποία έχουν υποστεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία έξι χρόνια δεν μπορεί να αντιστάθμιστεί με μέτρα ψίχουλα τα οποία έχουν στόχο να ρίξουν στάχτη στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας.

Δουλειά και ευθύνη της αριστερής αντιπολίτευσης, δουλειά και ευθύνη δικιά μας, της Νέας Αριστεράς είναι να δείξουμε αυτή την εξαπάτηση των πολιτών από τον κ. Μητσοτάκη και να προτείνουμε ένα νέο σχέδιο για τη χώρα, ένα εναλλακτικό σχέδιο δικαιοσύνης, ισοτιμίας, ισονομίας και προοπτικής, αισιόδοξης προοπτικής για την ελληνική κοινωνία. Και αυτό θα κάνουμε με την πρόταση την οποία θα παρουσιάσουμε αύριο με τη συνέντευξη Τύπου στην 89η ΔΕΘ”.

Ο κ. Χαρίτσης συμμετείχε σε εκδήλωση-συζήτηση της Νέας Αριστεράς στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Κοινωνία αξιοπρέπειας ή κράτος ΟΠΕΚΕΠΕ» και κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι με το “επιτελικό κράτος” οικοδόμησε “ένα καθεστωτικό κράτος αυταρχικο, πελατειακό, απολύτως εξαρτώμενο από την κεντρική εξουσία”, κι αυτό, όπως είπε, φάνηκε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πάνελ συμμετείχαν, επίσης, ο Πέτρος Κόκκαλης, γραμματέας του κόμματος “ΚΟΟΣ”, ο ‘Αρης Στυλιανού, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και η Ελίνα Μαραγκού, μέλος συνδικάτου στον Επισιτισμό-Τουρισμό, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η σκηνοθέτρια και ακαδημαϊκός Δανάη Θεοδωρίδου.

Ο κ. Κόκκαλης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του κόμματος του για την Ελλάδα του 2030 και είπε ότι οι ασθενέστεροι είναι οι πρώτοι που υφίστανται τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Για την κατάσταση της δημοκρατίας είπε ότι χρειάζεται διαφάνεια και λογοφοσία και παρατήρησε ότι “η Ευρώπη μετατρέπεται σε φρούριο, όπου θα χτίζουμε τείχη κι ενώ συζητάμε για τις ευρωπαικές αξίες θέλουμε να ρίχνουμε ανθρώπους στη θάλασσα ή να τους πυροβολούμε”.

