Χαρδαλιάς: Ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου – Σταθερή η δέσμευσή μας για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία

Την απόφαση ένταξης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-27» της ενεργειακής αναβάθμισης του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 674.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου, Νίκου Μπάμπαλου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί άμεσα και να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, εντάσσεται στην ολιστική στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη των δημόσιων υποδομών και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας των σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες θερμομόνωσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού με τοποθέτηση αντλιών θερμότητας και κλιματιστικών μονάδων χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος, καθώς και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα LED χαμηλής κατανάλωσης.

«Η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων, αποτελεί μέρος της σταθερής δέσμευσής μας για σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και βιώσιμα» δήλωσε μετά την υπογραφή της απόφασης ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Με σχέδιο, επιμονή και συνέπεια, υλοποιούμε ένα συνολικό πρόγραμμα που δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες παρεμβάσεις αλλά στοχεύει στην ουσία: να διασφαλίσουμε πως κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια θα εκπαιδεύεται κάτω από συνθήκες που σέβονται το περιβάλλον, μειώνουν το ενεργειακό κόστος και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Γυμνασίου δεν είναι μόνο ένα έργο υποδομής, είναι μία επένδυση στο μέλλον, στο περιβάλλον, στην εκπαιδευτική ποιότητα, στην κοινωνική συνοχή. Να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε αταλάντευτα την προσπάθεια για μια Αττική πιο πράσινη, πιο ανθεκτική, πιο ανθρώπινη. Αυτό είναι το όραμά μας και το κοινό μας καθήκον».

Στην υπογραφή της απόφασης ένταξης παραβρέθηκαν η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηρακλείου, Κατερίνα Πλεξίδα, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική», Δημήτρης Δρόσης, και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο πρώτος από τους 66 της Αττικής που λαμβάνει έγκριση χρηματοδότησης για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενεργώ για τον Δήμο», συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ.

Η δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027» και αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων των Δήμων, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας