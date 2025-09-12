ΧΑ:-Η-υπέρβαση-των-2035-μονάδων-επιτρέπει-τις-προσδοκίες-για-υψηλότερα-επίπεδα

Άνοδο κατά 0,43% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2040,30 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 198,7 εκ. ευρώ.

Αγοραστές και πωλητές αναλώθηκαν σε αψιμαχίες ως τις 12μμ περίπου οπότε το σκηνικό άλλαξε. Με οδηγό δεικτοβαρείς κυρίως τίτλους (Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, ΜΟΗ, Helleniq Energy κ.α.), οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική κίνηση καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2044 μονάδες λίγο μετά τις 2μμ. Στις δημοπρασίες επιβεβαιώθηκε το θετικό πρόσημο, ενώ προηγουμένως η Κριστίν Λαγκάρντ επιβεβαίωσε το αμετάβλητο των επιτοκίων και αναμένει ανάπτυξη της οικονομίας της ευρωζώνης στο 1,2% το 2025.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,368% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,43%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+1,40%) να υπεραποδίδει αλλά την Alpha Bank (-0,72%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+3,45%), η ΕΛΧΑ (+5,21%), ο ΑΔΜΗΕ (+2,66%), η ΜΟΗ (+2,02%), ο Τιτάν (+1,80%) αλλά και η Credia Bank (+3,81%) από τις λοιπές εταιρείες.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε το Jumbo (-1,38%), η ΕΕΕ (-0,70%), το ΔΑΑ (-0,30%), η Κύπρου (-0,27%) και ο Aktor (-0,13%). Απολογιστικά, 71 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 35 εκείνων που υποχώρησαν.

Η ΓΕΒΚΑ ανακοινώνει σήμερα τα μεγέθη της για το 1ο εξάμηνο. Ανοδικά κινήθηκε η Wall Street ενόψει της προοπτικής μείωσης των επιτοκίων.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η υπέρβαση των 2035 μονάδων επιτρέπει τις προσδοκίες για υψηλότερα επίπεδα του ΓΔ, τις 2045 μονάδες κατ’ αρχάς και τις 2058 στη συνέχεια, με το momentum των διεθνών αγορών να επιτρέπει την αυξημένη πιθανότητα για επίτευξή τους.