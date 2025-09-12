Όταν το megatrend γίνεται trade: ElvalHalcor στα €5

Η ElvalHalcor παρουσίασε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό οικονομικό προφίλ για το πρώτο εξάμηνο του 2025, αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική της κατεύθυνση στα παγκόσμια “megatrends” που καθορίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη, ο επενδυτικός προσανατολισμός και η διεθνής της εξωστρέφεια αποτελούν τα τρία βασικά θεμέλια για την αύξηση της κερδοφορίας της.

Τα νούμερα: ενίσχυση κύκλου εργασιών +8% στα €1,862 δισ., ισχυρή αύξηση του EBITDA +21% στα €139 εκατ., εκτόξευση καθαρής κερδοφορίας +45,2% στα €74 εκατ., σημαντική νέα μείωση καθαρού δανεισμού -€111,4 εκατ. (!), στα €629,5 εκατ. κ.τ.λ., λίγο-πολύ τα έχετε διαβάσει από άλλες πηγές οπότε δε θα επεκταθώ περαιτέρω.

Εκεί όμως που θα κάνω υπερανάλυση είναι σε κάποια δεδομένα που μου τράβηξαν την προσοχή και φανερώνουν τις δυνατότητες που έχει η ElvalHalcor να εκτοξεύσει τη μετοχική της αξία σε υψηλότερα νούμερα αποτίμησης.

Πρώτον, το γεγονός ότι η θυγατρική Sofia Med ξεχώρισε με αυξημένες πωλήσεις προϊόντων διέλασης για εφαρμογές σε data centers και δίκτυα ενέργειας. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς αποτελεί ένδειξη στρατηγικής διείσδυσης σε τομείς αιχμής πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Προσέξτε τώρα για να καταλάβετε πού έχει μπει η ElvalHalcor και τι μακροπρόθεσμο ανοδικό τυφώνα μπορεί να προκαλέσει στην αποτίμησή της.

Η αγορά των data centers τρέχει με ρυθμό διψήφιου CAGR 12% με 14% και αναμένεται να ξεπεράσει τα $1,2 τρισ. ως το 2032, με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να διπλασιάζεται στα 945 TWh μέχρι το 2030. Η επενδυτική κλίμακα είναι τεράστια: στις ΗΠΑ οι νέες εγκαταστάσεις απορροφούν 40 δισ. δολάρια τον χρόνο, ενώ ένα μόνο hyperscale project απαίτησε 4,5 GW ισχύος.

Αυτή η “έκρηξη” είναι καθαρά χαλκοβαρής. Μελέτες δείχνουν ότι κάθε MW data center χρειάζεται 25–30 τόνους χαλκού, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η ζήτηση χαλκού μόνο για τα data centers μπορεί να φτάσει τους 330–420 χιλιάδες τόνους ετησίως έως το 2030. Αν συνυπολογιστεί ότι ο χαλκός μπορεί να φτάσει το 9% με 10% του συνολικού capex ενός data center, γίνεται ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια δομική αγορά δισεκατομμυρίων.

Η ElvalHalcor βρίσκεται σε εξαιρετική θέση να κεφαλαιοποιήσει αυτό το megatrend. Τα προϊόντα διέλασης χαλκού υψηλής αγωγιμότητας –busbars/rails, ράβδοι, εξαρτήματα γείωσης, components PDU/switchgear– είναι κρίσιμα για τις γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης αλλά και για τα συστήματα ψύξης των hyperscale εγκαταστάσεων. Με απλά λόγια, κάθε νέο campus ισχύος 50–100 MW αντιστοιχεί σε 1.800 με 3.500 τόνους χαλκού μόνο στην πρώτη του φάση.

Αν υποθέσουμε ότι η ElvalHalcor αποσπά ένα πολύ μικρό μερίδιο 2% της παγκόσμιας κατανάλωσης προϊόντων χαλκού που κατευθύνεται στα data centers, τότε μιλάμε για έναν όγκο της τάξης των 8.500 έως 11.250 τόνων τον χρόνο. Αυτός ο όγκος μεταφράζεται σε ένα πιθανό ετήσιο τζίρο €150 εκατ. Προσέξτε, ο στόχος εδώ δεν είναι ένα DCF (πλήρης αποτίμηση του ομίλου), αλλά μια προστιθέμενη αποτίμηση ανά γραμμή προϊόντος.

Αν ληφθεί υπόψη ένα περιθώριο EBITDA της τάξης του 10% –υψηλότερο από το τυπικό 5% με 8% του κλάδου λόγω της εξειδίκευσης στα προϊόντα busbar και data center– τότε η εταιρεία θα μπορούσε να προσθέσει €15 με €17 εκατ. EBITDA σε ετήσια βάση.

Με έναν πολλαπλασιαστή λοιπόν EV/EBITDA στις 9 φορές, εύλογο για εταιρείες προϊόντων specialty metals με σταθερή ζήτηση, αυτό μεταφράζεται σε πρόσθετη αξία €130 με €140 εκατ. Σε όρους κεφαλαιοποίησης, μιλάμε για ένα πιθανό uplift της τάξης του +13% με +15%.

Σήμερα η ElvalHalcor, που πολλοί δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι παίρνει θέση στο σταυροδρόμι δύο δομικών megatrends AI και Grid με καθαρή ορατότητα όγκου και καλύτερου mix για τα επόμενα χρόνια, αποτιμάται μόλις στα €1,05 δισ. με τη μετοχή να βρίσκεται στα €2,8. Ενσωματώνοντας τώρα το μικρότερο πιθανό σενάριο της ανάπτυξης στα data centers, η αποτίμηση μπορεί να κινηθεί προς τα €1,2 με €1,28 δισ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει μια μετοχική τιμή στην περιοχή των €3,40 με €3,65 ευρώ, δηλαδή ένα περιθώριο ανόδου έως +30%, μόνο από την έκθεση της εταιρείας στον συγκεκριμένο τομέα, χωρίς καν να υπολογίζονται οι υπόλοιποι καταλύτες όπως η δυναμική του αλουμινίου, η ενίσχυση στη συσκευασία, τα ενεργειακά έργα ή η μείωση του δανεισμού. Πάμε παρακάτω.

Το δεύτερο έχει να κάνει με την άνοδο κατά 8% στη συσκευασία αλουμινίου στα στοιχεία του οικονομικού πρώτου εξαμήνου. Ένα προϊόν που αντιπροσωπεύει περίπου το 65% του τζίρου του κλάδου αλουμινίου της ElvalHalcor. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να παιχτεί εδώ στην επόμενη τριετία.

Η παγκόσμια αγορά beverage cans θα “τρέχει” με ένα CAGR 5% με 6% έως το 2030 (5,5% δίνει η Grand View Research, 6,2% δίνει η Research & Markets) και περίπου 90 δισ. κουτιά/έτος, τα οποία είναι σε διαρκή άνοδο. Οι ανοδικοί καταλύτες είναι θεσμικοί (νέος PPWR στην ΕΕ με κυκλικότητα/ανακύκλωση), καταναλωτικοί (στροφή από PET/γυαλί) και περιβαλλοντικοί (υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και χαμηλότερο αποτύπωμα κύκλου ζωής για το κουτί).

Στην Ε.Ε. η ανακύκλωση αλουμινένιου κουτιού πλησιάζει το 76%, ενώ ο Packaging and Packaging Waste Regulation PPWR (Κανονισμός για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασιών σε ισχύ από 11/2/2025 και γενική εφαρμογή από 12/8/2026) βάζει τις ράγες για ακόμη υψηλότερη κυκλικότητα και εναρμόνιση κανόνων, άρα μεγαλύτερη ζήτηση για “κουτάκια”. Επιπλέον, οι νέες κατηγορίες (ενεργειακά, RTD cocktails, νερό σε κουτί) και η επιμονή στην οικιακή κατανάλωση διατηρούν την ελαστικότητα ζήτησης.

Τι σημαίνει τώρα αυτό για την ElvalHalcor.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, ο κλάδος αλουμινίου έκανε €936,3 εκ. έσοδα στο πρώτο εξάμηνο με περίπου το 65% να προέρχεται από συσκευασία (can/flex). Άρα, packaging έσοδα περίπου €609 εκ. και σε ετήσια βάση περίπου €1,217 δισ. Αν πάρουμε το οργανικό περιθώριο a-EBITDA του κλάδου στο πρώτο εξάμηνο, που είναι 8,7% επί των €936,3 εκ., η συσκευασία –λόγω καλύτερου mix σε εύκαμπτη/άκαμπτη– λογικά δίνει οριακά υψηλότερα νούμερα. Θα πάρω ως συντηρητικό-ρεαλιστικό το 9,5% ως “βάση” για την περαιτέρω μελέτη της αποτίμησης.

Με αναμενόμενο λοιπόν ρυθμό αγοράς ανά έτος το 6%, με ετήσιες πωλήσεις σήμερα περίπου στα 1,22 δισ. ευρώ και περιθώριο a-EBITDA 9,5%, η ετήσια αύξηση οδηγεί σε πρόσθετο EBITDA περίπου 7 εκατ. ευρώ.

Με EV/EBITDA αποτίμηση 9x, το πρόσθετο EV βγαίνει περίπου €64 εκατ., που είναι €0,17 πάνω στην τιμή της μετοχής. Δηλαδή, μόνο από ένα έτος φυσικής ανάπτυξης της συσκευασίας σύμφωνα με το παγκόσμιο ρυθμό και όχι από το ρυθμό της ElvalHalcor που μπορεί να είναι υψηλότερος, έχουμε ένα ορατό uplift €0,17 με €0,20/μετοχή που οδηγεί την τιμή πάνω από τα €3.

Αν αφήσουμε τώρα την αγορά να “τρέξει” 3 χρόνια με το ίδιο σενάριο 6% και σταθερό περιθώριο 9,5%, το σωρευτικό πρόσθετο EBITDA της συσκευασίας μεταφράζεται σε EV uplift στα €192 με €200 εκατ., που δίνει ένα πολύ ενδιαφέρον “καπέλο” στη μετοχή της τάξης του €0,52 με €0,54.

Σε τιμή μετοχής, αυτό το σκέλος μόνο του δικαιολογεί μετατόπιση στα €3,20 (+15%) με €3,35 (+20%), χωρίς να βάλουμε μέσα άλλους καταλύτες (μείωση ενεργειακού κόστους λόγω πράσινης ενέργειας, mix στην εύκαμπτη, μειώσεις δανεισμού, πτώση επιτοκίων, τιμές LME κ.λπ.).

Δηλαδή, αν προσθέσεις το πρώτο και το δεύτερο δεδομένο, μας φανερώνουν έναν μεσοπρόθεσμο ανοδικό άξονα της τάξης του +40% μόνο από αυτές τις δύο προϊοντικές αναπτύξεις της ElvalHalcor.

Το τρίτο δεδομένο είναι ότι ο όμιλος –με την παραδοχή φυσικά ότι και το δεύτερο εξάμηνο θα φέρει τα ίδια αποτελέσματα, αν και παραδοσιακά είναι πιο δυνατό– θα κλείσει με ένα EBITDA μεταξύ €278 με €285 εκατ. (€243 εκατ. ήταν το 2024) και με μια κερδοφορία στα €140 εκατ. ευρώ (€109,54 εκατ. ήταν το 2024). Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι με την τρέχουσα αποτίμηση που έχει ο όμιλος στο ταμπλό των €1,045 δισ. το P/E βρίσκεται κάτω από το 7,4x και το EV/EBITDA με τον καθαρό δανεισμό στα 630 εκατ. ευρώ είναι στο 5,8x (!!). Αν είναι δυνατόν.

Με βάση τα multiples peers, ο διεθνής κλάδος της ElvalHalcor παίζει με P/E στο 10x με 12x. Δηλαδή, αν πάρουμε το μικρότερο νούμερο, η ElvalHalcor θα έπρεπε να είχε τιμή μετοχής στα €3,75 ή ένα +34%.

Αντίστοιχα, το μέσο EV/EBITDA του διεθνούς κλάδου βρίσκεται στο 8x με 10x. Αν λοιπόν πάρουμε το μέσο 9x, η δίκαιη τιμή της μετοχής ElvalHalcor εντοπίζεται στα €5,16 ή ένα +45%.

Άνετα θα μπορούσα να πω ότι το fair value range βρίσκεται ανάμεσα στα €4,40 με €5,00.

Αν τώρα συνδέσουμε και τα τρία δεδομένα μαζί, καταλαβαίνετε ότι τα €3 είναι τιμή που τη βρίσκεις στο πανέρι με το… κιλό.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης, η μετοχή μετά την ανοδική διάλυση της αντίστασης των €2,66 ευρώ έχει βάλει ως επόμενο στόχο την περιοχή των €3,58 ή ένα +28% από την τωρινή τιμή.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

