aktor:-Επιπλέον-50-εκατ.-ευρώ-για-επενδύσεις-σε-Παραχωρήσεις-και-ΑΠΕ

Στην ανακατεύθυνση κεφαλαίων, που αρχικώς προϋπολογιζόταν να εξυπηρετήσουν τη συναλλαγή της εξαγοράς του πακέτου ακινήτων της Prodea θα προχωρήσει ο όμιλος Aktor, τροφοδοτώντας επενδύσεις στον κλάδο των Παραχωρήσεων και των ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται πως από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ, ποσό 50 εκατ. ευρώ επρόκειτο να αποτελέσει το equity του ομίλου για την εξαγορά του πακέτου ακινήτων Milora (συνολικής αποτίμησης πέριξ των 500-580 εκατ. ευρώ), ωστόσο σύμφωνα με τον βασικό μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Α. Εξάρχου -υπό το πρίσμα της ακύρωσης της εν λόγω συμφωνίας- τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε άλλους στρατηγικούς πυλώνες.

Ο ίδιος, απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης αναλυτών για τα μεγέθη του α’ εξαμήνου 2025, διευκρίνισε πως τα εν λόγω κεφάλαια δεν θα αξιοποιηθούν για την επικείμενη εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις (για την οποία σημείωσε ότι έχει εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση της συναλλαγής).

Επανέλαβε πως ο όμιλος διαπραγματεύεται νέες συμβάσεις έργων Παραχώρησης, υπογραμμίζοντας πως μία εξ αυτών «θα ανακοινωθεί σύντομα». Περαιτέρω ο όμιλος σχεδιάζει επίσης την ολοκλήρωση εξαγορών ΑΠΕ έως το τέλος του 2025, στοχεύοντας σε χαρτοφυλάκιο 500 MW στο τέλος της χρονιάς.

Σε ότι αφορά την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις ο κ. Εξάρχου εκτίμησε ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου (σ.σ. αναμένεται η σχετική έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού). Σημείωσε επίσης ότι έως το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί και η εξαγορά της κατασκευαστικής Εντελέχεια.

Η ακύρωση του deal με Prodea

Ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε εκτενώς στην απόφαση ματαίωσης της συμφωνίας εξαγοράς ακινήτων, σημειώνοντας ότι η περιπλοκότητα της συναλλαγής, αλλά και το αυξημένο κόστος αυτής, οδήγησε τη διοίκηση του ομίλου σε αναθεώρηση των αρχικών βλέψεων.

Ανάφερε χαρακτηριστικά πως «ο στόχος απόκτησης assets που αποφέρουν σταθερές ταμειακές ροές, κρίθηκε ότι εξυπηρετείται με την απόκτηση του κλάδου Παραχωρήσεων από τον όμιλο Ελλάκτωρ με πολύ φθηνότερους όρους».

Ευχαρίστησε ωστόσο τόσο τα στελέχη της Aktor όσο και της Prodea Investments για την πολύμηνη προετοιμασία, τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών (Πειραιώς, Eurobank και Credia) και τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο που ασχολήθηκαν με την προετοιμασία της συναλλαγής που τελικώς δεν ευοδώθηκε.

Πάντως η διοίκηση του ομίλου δεν επεκτάθηκε σε νέα σχέδια όσον αφορά το real estate, παραμένοντας στα assets που ήδη έχει στο χαρτοφυλάκιο της.

Η διοίκηση της εταιρείας επιβεβαίωσε πως η αλλαγή πλεύσης δεν επηρεάζει τις προβλέψεις ανάπτυξης μεγεθών, επαναβεβαιώνοντας πως στόχος για το 2025 είναι τα κέρδη EBITDA να διαμορφωθούν στα 180-200 εκατ. ευρώ και μεσοπρόθεσμα στα 400 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2030 (σ.σ. στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου 5ετίας).

Οι κατασκευές

Η διοίκηση του ομίλου υπογράμμισε την ισχυρή επίδοση του κλάδου μετά τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου του 2025. Ειδικότερα το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 11% και το περιθώριο κέρδους EBITDA επίσης στο 11% τέλος του α’ εξαμήνου, σηματοδοτώντας την παγίωση αυτού του επιπέδου κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου τόσο η ποιότητα των έργων, όσο και η τεχνική και χρηματοδοτική ικανότητα του ομίλου να εντατικοποιεί την εκτέλεση των συμβάσεων έργων απέδωσαν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Αναφέρθηκε πως ο τομέας δεν χρήζει περαιτέρω χρηματοδότησης καθώς θα εξυπηρετείται από τις ταμειακές ροές που παράγει, και πως η πίεση που ασκήθηκε στο κεφάλαιο κίνησης στο πρώτο μισό του έτους «ήταν παροδική» και θα εξισορροπηθεί στο β’ εξάμηνο.

Τέλος η διοίκηση του ομίλου προχωρά στον εταιρικό μετασχηματισμό, συγκαλώντας σύντομα έκτακτη Γ.Σ. για την έγκριση ίδρυσης των επιμέρους θυγατρικών, που θα συγκροτούν με διακριτό τρόπο τις δραστηριότητες του.