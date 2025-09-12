AKTOR: Νέες εξαγορές σε Παραχωρήσεις/ΑΠΕ, υγιής η Κατασκευή – EBITDA 400 εκατ. το 2030

Πότε κλείνουν εξαγορές ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ. Σε νέες εξαγορές παραχωρήσεων και ΑΠΕ τα κεφάλαια που προορίζονταν για Prodea/ακίνητα. Στο 10%-12% το gross και EBITDA margin, γιατί είναι κερδοφόρα η Κατασκευή. Οκτώβριο Γ.Σ. και μετασχηματισμός. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. «Τα καλύτερα μεγέθη 15ετίας», δήλωσε ο Αλ. Εξάρχου σε αναλυτές. Το guidance για το 2025.

Σε νέες επενδύσεις και εξαγορές στον τομέα των Παραχωρήσεων, ανεξαρτήτως του deal με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, αλλά και σε ΑΠΕ, και όχι σε κατασκευή ή κεφάλαιο κίνησης, θα ανακατευθυνθούν από τον όμιλο AKTOR τα κεφάλαια ύψους 50 εκατ. ευρώ που προορίζονταν ως equity – ίδια συμμετοχή (από την τελευταία ΑΜΚ) για την εξαγορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea. Αυτό ανέφερε χτες, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και CEO της AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

Όπως, επίσης, σημείωσε ο κ. Εξάρχου, σύντομα αναμένεται να υπάρξουν νεότερα για μία σύμβαση παραχώρησης που σχεδιάζει να αποκτήσει ο όμιλος, όπως και παλιότερα έχει προαναγγείλει, δίχως να δώσει και πάλι περισσότερες λεπτομέρειες. Ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου εκτιμά ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την αγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ενώ, στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν και τα σχετικά τελικά συμβατικά κείμενα για να «κλείσει» το deal μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο επικεφαλής του ομίλου συμπλήρωσε ότι η εξαγορά είναι καλυμμένη χρηματοδοτικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από την κερδοφορία του γκρουπ, ενώ κατά της διάρκεια της παρουσίασης η διοίκηση της εισηγμένης υπενθύμισε ότι ο όμιλος αναμένει διανομές άνω του 1,2 δις ευρώ από τον τομέα αυτόν σε βάθος 10 ετών.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου προανήγγειλε την ολοκλήρωση της απόκτησης της κατασκευαστικής ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ στις αρχές Οκτωβρίου (έχουν ολοκληρωθεί τα συμφωνητικά και απομένει η έγκριση της Ε.Α.), χρονική περίοδο στην οποία θα περάσει ο όμιλος σε νέα φάση μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού που είναι σε εξέλιξη. Επίσης, αναμένεται προσεχώς και η απόκτηση νέων χαρτοφυλακίων στις ΑΠΕ. Να σημειωθεί ότι επίκειται έκτακτη Γ.Σ. για την αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων αλλά και τον μετασχηματισμό.

Το guidance, τα μεγέθη «πυλώνας» και το ανεκτέλεστο

Σε σχέση με το guidance, η διοίκηση της AKTOR έκανε λόγο για στόχο EBITDA ύψους 180-200 εκατ. ευρώ (pro forma) το 2025 και περίπου 400 εκατ. ευρώ έως το 2030. Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη α’ 6μήνου 2025, αλλά και δίνοντας μια πρόβλεψη για το σύνολο του έτους, η διοίκηση της εισηγμένης έκανε λόγο για διατήρηση του μικρού περιθωρίου κέρδους (gross margin) στο 10% – 12% και του EBITDA margin στο 11%, που αποτελούν και στόχους, εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα θα βαίνουν αυξανόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ άλλων, στο πρώτο «μισό» του 2025 η εισηγμένη εμφάνισε άνοδο 45% στο μικρό κέρδος, στα 74 εκατ. ευρώ, ενίσχυση 112% των EBITDA, στα 65 εκατ., ταμειακά διαθέσιμα 246 εκατ., καθαρό δανεισμό μόλις 25 εκατ., ίδια κεφάλαια 382 εκατ. αλλά και ανεκτέλεστο 4,3. Σχολιάζοντας την άνοδο της κερδοφορίας και τα υψηλά περιθώρια κέρδους, η διοίκηση της AKTOR αναφέρθηκε στο μεγάλο ανεκτέλεστο που αποτελείται από υγιή και κερδοφορία έργα, στην επιτάχυνση έργων που είχαν τα καλύτερα στοιχεία (δείγμα και της τεχνικής επάρκειας να γίνει μεγάλος τζίρος σε μικρό χρόνο, όπως π.χ. στο Πάτρα – Πύργος), που οδήγησαν «στα ιστορικά καλύτερα αποτελέσματα ως Intrakat και στα καλύτερα της τελευταίας 15ετίας της AKTOR», τάση που θα συνεχιστεί και στο β’ εξάμηνο 2025. Έτσι, όπως σημείωσε, ο Όμιλος αύξησε την υγιή του κερδοφορία, η οποία αποτυπώθηκε στις οικονομικές επιδόσεις του Α’ Εξαμήνου. «Το “το είπαμε, το κάναμε” είναι για εμάς σύνθημα”» σημείωσε.

Οι επιμέρους κλάδοι

Ως προς επιμέρους κλάδους, ο κ. Εξάρχου επανέλαβε ότι η ακύρωση του deal με την Prodea οφείλονταν κατά βάση στην αλλαγή ευρύτερων συνθηκών, κυρίως όμως στο γεγονός πώς η απόκτηση των Παραχωρήσεων θα φέρουν στον όμιλο τις ροές και τα EBITDA που έχει σχεδιάσει, και μάλιστα με χαμηλότερο και φθηνότερο δανεισμό. «Όταν η εξαγορά ανακοινώθηκε πέρυσι, είχε κριθεί συμφέρουσα, με prime ακίνητα που θα έφερναν μελλοντικές ροές, όταν πέσει ο ρυθμός της κατασκευής. Επρόκειτο για μια δύσκολη και σύνθετη συναλλαγή, ανταποκρίθηκαν και οι δύο πλευρές, όπως και οι τράπεζες Πειραιώς, Eurobank και Credia, είμασταν έτοιμοι το καλοκαίρι, είχαν κλείσει βασικές χρηματοδοτικές παράμετροι, αλλά τελικά κρίναμε ότι οι ροές που χρειάζεται ο όμιλος έρχονται από την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, παρά το ότι επρόκειτο για prime portfolio», είπε σε γενικές γραμμές ο κ. Εξάρχου, ευχαριστώντας όλους για τη συνεργασία. «Αυτό που μετέβαλε την άποψη του Ομίλου AKTOR ήταν το γεγονός ότι η εξασφάλιση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, έφερνε τις ίδιες ροές και EBITDA με μικρότερη και φτηνότερη όμως δανειακή επιβάρυνση και αυτό οδήγησε στην απόφαση να μην εισέλθει ο Όμιλος σε μία δύσκολη συναλλαγή με όλες τις αβεβαιότητες, όπως το ενδεχόμενο ενός υφεσιακού πληθωρισμού, λόγω της χρηματοοικονομικής δομής της συναλλαγής αυτής», είπε χαρακτηριστικά.

Για την κατασκευή δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος και αισιόδοξος, με τον κλάδο να έχει gross margin 11%, πτώση δαπανών στο 5%, EBITDA margin 15%, με κέρδη 15 εκατ. ευρώ και EBITDA 61 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία χρησιμοποίησε 80-81 εκατ. ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης στο πρώτο 6μηνο 2025, ενώ η διοίκησή της υπενθύμισε ότι προχωρούν σημαντικά έργα όπως ο ΒΟΑΚ, έργα στη Ρουμανία κ.α.. Σχολιάζοντας το έργο Πάτρα – Πύργος, σημείωσε ότι ο Όμιλος το εκτέλεσε στον μισό χρόνο σε σχέση με τους υπόλοιπους κατασκευαστές της Ολυμπίας Οδού, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που μεσολάβησε από την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έως την παράδοσή του, γεγονός που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια και την ικανότητα του Ομίλου να επιτυγχάνει επιτύχουμε μεγάλους τζίρους με τρόπο που δεν θυσιάζει την κερδοφορία του.

Στις ΑΠΕ αποκτήθηκε το 51% της SUNFORCE I και συζητείται η απόκτηση πακέτου 51% στην SUNFORCE IΙ κάτι που θα φέρει 300MW (από Φ/Β) σε λειτουργία τέλος 2025. Εξετάζονται, επίσης, 4 ενδεχόμενες συναλλαγές στις ΑΠΕ και έως το τέλος της χρήσης η μία θα έχει ολοκληρωθεί. Εκτιμάται ότι τέλος 2025 ο ‘όμιλος θα έχει σε λειτουργία πακέτο 500 MW σε αιολικά και φωτοβολταϊκά. Ευρύτερος στόχος παραμένουν τα 1,3GW το 2028. Υπογράμμισε ότι ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις του Curtailment στις εξαγορές των έργων ΑΠΕ, το οποίο αποτελεί ευκαιρία για απόκτηση έργων σε καλύτερες τιμές. Και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την επίλυση του Curtailment τους επόμενους μήνες, καθώς οι διακοπές επηρεάζουν την χρηματοδότηση των έργων ΑΠΕ.

Στο Facility Management ολοκληρώθηκε η εξαγορά της OCEANIC και η ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού για τον κλάδο FM, αναμένεται την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου. Επίσης, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος τζίρος προέρχεται από το Κατάρ, αναμένονται επιθετικότερες κινήσεις στην Ελλάδα, ενώ ο κ. Εξάρχου δεν συνέδεσε τον τομέα με τα ακίνητα και την Prodea, αλλά με συνέργειες σε παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ και ΑΠΕ.

Το ΣΔΙΤ της Γ. Γ. Υποδομών

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η εταιρεία δεν συμμετέχει σε πολλά ιδιωτικά έργα, με μεγαλύτερο όλων τον Riviera Tower στο Ελληνικό, άρα δεν επηρεάζεται από την υπόθεση του ΝΟΚ. Συμπλήρωσε όμως, ότι ίσως το μόνο έργο που θα δεχτεί, επουσιώδη μόνο, αλλαγές από τον ΝΟΚ είναι το νέο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μέσω ΣΔΙΤ, που έχει αναλάβει ο όμιλος. «Θα υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά το πρόβλημα θα λυθεί», σημείωσε ο κ. Εξάρχου.

Που δήλωσε, κλείνοντας, πολύ ικανοποιημένος από την πορεία της εισηγμένης, που ήταν άνω των προσδοκιών των ανθρώπων της AKTOR, που ετοιμάζει ανανέωση του business plan μετά τα νέα δεδομένα, αναμένοντας συνέχιση κερδοφορίας, θετικές ροές και καλύτερο level δανεισμού.

Ο δανεισμός

Σε σχέση με άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η διοίκηση της εισηγμένης αναγνώρισε ότι θα αλλάξει ο δανεισμός και θα αυξηθεί προσεχώς, αλλά δεν θα βαραίνει απευθείας τη μητρική καθώς θα εξυπηρετείται από τις ροές κάθε θυγατρικής – κλάδου. Όπως αναφέρθηκε, ο δανεισμός στην κατασκευή είναι χαμηλός, στις ΑΠΕ το μίγμα είναι 20% equity και 80% χρηματοδότηση, ενώ οι παραχωρήσεις σηκώνουν δανεισμό προς EBITDA της τάξεως του x5 με x6.

Επίσης, σε σχέση με τα EBITDA δεν καταγράφηκε μόνο αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο α’ εξάμηνο 2024, αλλά και έναντι του β’ εξαμήνου 2024 (+13%), δείγμα της επαναλαμβανόμενης και σταθερής ανάκαμψης, καθώς βελτιώθηκε το μικρό περιθώριο κέρδους και έπεσε ο δανεισμός.

Στο Conference Call, ο CFO του Ομίλου, Κώστας Αδαμόπουλος υπογράμμισε την αύξηση της ποιότητας της κερδοφορίας, η οποία σε αντίθεση με πέρυσι που υπήρχαν έκτακτα κέρδη από την πώληση ΑΠΕ στον όμιλο της ΔΕΗ, φέτος οφειλόταν σε επαναλαμβανόμενα κέρδη. Τόνισε, παράλληλα, ότι με την ολοκλήρωση των εξαγορών σε ΑΠΕ και Παραχωρήσεις, ο δανεισμός θα εξυπηρετείται από κάθε θυγατρική ξεχωριστά και δεν θα βαρύνει τον Όμιλο.