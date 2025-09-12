alpha-trust-Ανδρομέδα:-Υψηλό-πενταετίας-και-έξτρα-μπόνους-στους-μετόχους

Για μια ακόμη φορά (δεύτερη μέσα στο 2025) η Alpha Trust Ανδρομέδα θα στείλει τους μετόχους της στο ταμείο, καθώς πέρα από το μέρισμα που είχε ψηφίσει η ετήσια τακτική γενική συνέλευση (0,33 ευρώ ανά μετοχή), με τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων αποφασίστηκε να δοθεί επιπλέον 0,25 ευρώ ανά τίτλο.

Γενικότερα, πολιτική της εισηγμένης εταιρείας είναι να απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους αποταμιευτές-επενδυτές, με σκοπό αντί αυτοί να αρκούνται στα οριακά καταθετικά επιτόκια των τραπεζών, να προσδοκούν την ετήσια είσπραξη ενός ικανοποιητικού μερίσματος (στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό) και παράλληλα να ελπίζουν στην επίτευξη μιας θετικής υπεραξίας μέσα από την αύξηση των τιμών των μετοχών που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της ΑΝΔΡΟ (σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον, ένα μετοχικό χαρτοφυλάκιο σε βάθος χρόνου οδηγεί σε υψηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με τα ομόλογα και σε ακόμη υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τις τραπεζικές καταθέσεις).

Τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα είναι ενδεικτικά: Κατά την τελευταία πενταετία, η εισηγμένη εταιρεία έχει μοιράσει αθροιστικά (και αφορολόγητα, καθώς είναι Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) στους μετόχους της 2,611 ευρώ ανά τεμάχιο.

Επιπλέον, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η τιμή του τίτλου στο ταμπλό του ΧΑ έχει σκαρφαλώσει από τα 4,625 ευρώ (11/9/2020) στα 7,36 ευρώ χθες, καταγράφοντας άνοδο 59%.

Αν τώρα προσθέσουμε στο +59% που προέκυψε από την αύξηση της τιμής της μετοχής και τα ενδιάμεσα μερίσματα, τότε οι επενδυτές της ΑΝΔΡΟ απόλαυσαν την τελευταία πενταετία συνολική απόδοση υψηλότερη του 100%, η οποία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη για όσους μετόχους είχαν επιλέξει να επανεπενδύσουν τα μερίσματά τους αποκτώντας πρόσθετες μετοχές της εταιρείας. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι ο τίτλος διαπραγματεύεται με υψηλό discount έναντι της εσωτερικής του αξίας.

Η Alpha Trust Ανδρομέδα είναι η μόνη από είκοσι και πλέον ΑΕΕΧ του παρελθόντος που έχει καταφέρει να συνεχίζει να λειτουργεί έως σήμερα, καθώς οι περισσότερες άλλες απορροφήθηκαν κατά το παρελθόν από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες που αναζητούσαν εναγωνίως ρευστότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν δικά τους ζητήματα.

Παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς θεωρούν πως θα αποτελούσε θετική εξέλιξη για την εγχώρια κεφαλαιαγορά η δημιουργία περισσότερων ΑΕΕΧ, ιδίως τώρα που αυξάνεται ο αριθμός των ενεργών κωδικών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, οι ΑΕΕΧ δίνουν τη δυνατότητα επαγγελματικής διαχείρισης των αποταμιεύσεων των επενδυτών που επιθυμούν να τοποθετηθούν μεσομακροπρόθεσμα σε μετοχές και δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, ή/και τον απαιτούμενο χρόνο.

ΥΓ: Η μετοχή σημείωσε χθες στο ταμπλό νέο υψηλό δωδεκαμήνου.