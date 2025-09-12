mακροπρόθεσμη-εξάρτηση-της-ΕΕ-από-τις-ΗΠΑ-βλέπει-ο-υπουργός-Ενέργειας-του-Τραμπ

Οι αγορές αμερικανικής ενέργειας από την ΕΕ ύψους 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι μόνο η αρχή, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, στο Euractiv.

Η δέσμευση της ΕΕ να αγοράσει αμερικανικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια αξίας 750 δισ. δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια αποτελεί μέρος ενός γενικού επαναπροσδιορισμού στις παγκόσμιες ενεργειακές σχέσεις, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, στο Euractiv.

«Νομίζω ότι είναι μια μακροπρόθεσμη αλλαγή», δήλωσε ο Ράιτ σε συνέντευξή του στις Βρυξέλλες την Παρασκευή.

«Όταν αγοράζετε ενέργεια, ιδιαίτερα υγροποιημένο φυσικό αέριο, υπάρχει πίσω της μια τεράστια ποσότητα υποδομών που έχει κατασκευαστεί» τόνισε.

«Δεν θα περάσουν τρεισήμισι χρόνια και όλα θα τελειώσουν», δήλωσε ο Ράιτ μετά τις πρώτες συναντήσεις του με ανώτερους ηγέτες της ΕΕ από τότε που η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σύναψε εμπορική συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Ιουλίου.

Το μήνυμά του ερχόταν σε αντίθεση με αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Βρυξέλλες βλέπουν τη συμφωνία ως προσωρινό μέτρο.

«Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες και, σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζουμε την αύξηση της αγοράς ορισμένων ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ», δήλωσε αξιωματούχος της Επιτροπής σε ομιλία της στο Στρασβούργο αυτή την εβδομάδα.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να αναπτύξει «καθαρή εγχώρια ενέργεια».

Περίπτωση win-win

Ο Ράιτ παρουσίασε τους στενότερους ενεργειακούς δεσμούς ΕΕ-ΗΠΑ ως μια ρύθμιση που ωφελεί εξίσου και τα δύο μέρη που θα βοηθήσει την ΕΕ να καταργήσει σταδιακά τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

«Μέρος του διαλόγου και μέρος του μηνύματος που φέραμε είναι ότι κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ, η ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να εξάγουν LNG θα διπλασιαστεί, όχι θα αυξηθεί κατά 10 ή 20%», δήλωσε ο Ράιτ στο Euractiv.

Σε αντάλλαγμα για τον περιορισμό των εμπορικών δασμών στο 15%, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ έχει δεσμευτεί ότι η Ευρώπη θα εισάγει κατά μέσο όρο 250 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών ορυκτών καυσίμων και πυρηνικής τεχνολογίας κάθε έτος κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Το ποσό έχει απορριφθεί από πολλούς αναλυτές ως μη ρεαλιστικό, αλλά ο Ράιτ επέμεινε ότι είναι εφικτό, υποστηρίζοντας ότι τα δύο τρίτα του μπορούν να καλυφθούν με την αντικατάσταση των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας.

Αυτό μπορεί να γίνει, τόνισε, τόσο άμεσα με τη μορφή LNG, όσο και έμμεσα με τον αποκλεισμό των εισαγωγών προϊόντων διύλισης όπως η βενζίνη και τα καύσιμα αεροσκαφών μέσω χωρών όπως η Τουρκία και η Ινδία, οι οποίες συνεχίζουν να αγοράζουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού αργού πετρελαίου.

Η επίτευξη των στόχων της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ θα απαιτούσε πολύ πιο γρήγορη δράση στην ΕΕ από ό,τι υπονοείται από την προθεσμία του 2027 για τον τερματισμό κάθε ενεργειακής εξάρτησης από το Κρεμλίνο.

Αμερικανική εναλλακτική

Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ συνδέεται επίσης με τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Διπλωματικές πηγές έχουν αναφέρει ότι ο Τραμπ παρενέβη στις συνομιλίες μεταξύ του απεσταλμένου της ΕΕ για τις κυρώσεις, Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, και Αμερικανών αξιωματούχων στην Ουάσιγκτον νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με αναφορές, ο Τραμπ απαίτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα και την Ινδία, χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια.

Ο Ράιτ δεν σχολίασε σε ποια έκταση μπορεί η Ουάσιγκτον να ασκεί διπλωματική πίεση στις Βρυξέλλες για την επιβολή δασμών σε αυτές τις χώρες.

«Συζητήσαμε πολλούς τρόπους για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ, για να τερματίσουμε τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ.

Ο Ράιτ ήταν σαφής σε ένα πράγμα, ωστόσο: οι ΗΠΑ τοποθετούνται ως κεντρικός προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου, και όχι μόνο για την ΕΕ.

«Οι τεράστιοι, άφθονοι ενεργειακοί πόροι της Αμερικής μας επιτρέπουν να είμαστε βασικός προμηθευτής ενέργειας για τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο που προηγουμένως αγόραζαν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλες τεχνολογίες από αντιπάλους», τόνισε.

