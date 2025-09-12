Morgan Stanley: H FED θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων και στις τρεις προσεχείς συνεδριάσεις του νέου έτους

Μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες του κόσμου σκιαγραφεί ένα διαφορετικό ρυθμό για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ το 2025. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων και στις τρεις προσεχείς συνεδριάσεις του νέου έτους, χαράσσοντας μια πιο ήπια τροχιά μετά την περίοδο παρατεταμένης σύσφιξης. Η πρόβλεψη δεν έρχεται σε κενό: οι αγορές σταθμίζουν ήδη τις ενδείξεις για τον πληθωρισμό, την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας και τον ρυθμό ανάπτυξης, αναζητώντας σήματα για το πότε και πόσο γρήγορα μπορεί να μετατοπιστεί η στάση της Fed.

Αν επιβεβαιωθεί, μια τέτοια ακολουθία περικοπών θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, να επηρεάσει τις αποτιμήσεις στα χρηματιστήρια και να δώσει νέο τόνο στις κινήσεις του δολαρίου. Στο επίκεντρο, όμως, παραμένει το ίδιο δίλημμα: πώς επιτυγχάνεται μια ομαλή προσγείωση της οικονομίας χωρίς να αναζωπυρωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων σε όλες τις συνεδριάσεις του νέου έτους και το σκεπτικό της Morgan Stanley

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η Fed θα χαράξει μια ομαλή, προβλέψιμη τροχιά με τρεις διαδοχικές μειώσεις κατά 25 μ.β. μέσα στο 2025, μία σε κάθε συνεδρίαση-ορόσημο. Πρόκειται για επαναβαθμονόμηση και όχι επιθετική χαλάρωση: στόχος είναι να στηριχθεί η ζήτηση χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η αξιοπιστία ως προς τον πληθωρισμό. Η εικόνα που διαμορφώνεται-αποθέρμανση των πιέσεων στις τιμές, ήπια εξασθένηση της αγοράς εργασίας και σταθεροποίηση των μακροπρόθεσμων προσδοκιών-δίνει περιθώριο για μια σταδιακή μετατόπιση της στάσης.

Πληθωρισμός: περαιτέρω σύγκλιση του βασικού δείκτη προς τον στόχο

περαιτέρω σύγκλιση του βασικού δείκτη προς τον στόχο Αγορά εργασίας: ισορροπία ανάμεσα σε θέσεις και μισθολογική δυναμική

ισορροπία ανάμεσα σε θέσεις και μισθολογική δυναμική Συνθήκες χρηματοδότησης: αποκλιμάκωση μεταβλητότητας και αποφυγή “stop‑and‑go”

αποκλιμάκωση μεταβλητότητας και αποφυγή “stop‑and‑go” Risk management: συμμετρική στάθμιση κινδύνων ανάπτυξης και τιμών

Συνεδρίαση Κίνηση Μήνυμα Μάρτιος 2025 −25 μ.β. Έναρξη κύκλου Ιούνιος 2025 −25 μ.β. Συνέχιση Σεπτέμβριος 2025 −25 μ.β. Εδραίωση

Στο σκεπτικό της τράπεζας, η Fed θα χρησιμοποιήσει ισχυρή forward guidance για να “κλειδώσει” τις προσδοκίες, μειώνοντας το ασφάλιστρο διάρκειας και αποφεύγοντας απότομες ανατιμήσεις στην καμπύλη. Η σταδιακή χαλάρωση θεωρείται ότι μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των καθυστερήσεων της νομισματικής πολιτικής, ενόσω διατηρείται η δέσμευση στη σταθερότητα τιμών. Έτσι, η τροχιά των αποφάσεων λειτουργεί ως “γέφυρα” προς ένα πιο ουδέτερο καθεστώς, χωρίς να υπονομεύεται η πειθαρχία απέναντι στις πληθωριστικές εστίες.

Δολάριο: ήπια αποδυνάμωση εφόσον μειωθεί το διαφορικό επιτοκίων

ήπια αποδυνάμωση εφόσον μειωθεί το διαφορικό επιτοκίων Καμπύλη ΗΠΑ: bull‑steepening στο μπροστινό τμήμα

bull‑steepening στο μπροστινό τμήμα Μετοχές: στήριξη σε ποιοτικά κέρδη και σταθερές ροές

στήριξη σε ποιοτικά κέρδη και σταθερές ροές Πίστωση: τάση για στενότερα spreads σε IG, επιλεκτικότητα στο HY

Πληθωρισμός ανάπτυξη και καμπύλη αποδόσεων τι προεξοφλεί η οικονομία και πού ελλοχεύουν οι κίνδυνοι

Οι αγορές χρεογράφων δείχνουν να προεξοφλούν ότι το 2025 θα είναι χρονιά αποκλιμάκωσης του κόστους χρήματος, με διαδοχικές μειώσεις σε τρεις συνεδριάσεις της Fed και με ομαλή επιβράδυνση της δραστηριότητας. Η καμπύλη αποδόσεων γέρνει προς ένα ήπιο bull‑steepening, καθώς το 2ετές «κλειδώνει» χαμηλότερο επιτόκιο πολιτικής, ενώ το 10ετές ισορροπεί ανάμεσα σε πριμ διάρκειας και δημοσιονομική προσφορά. Το βασικό σενάριο παραμένει μια «ήπια προσγείωση», όπου ο πυρήνας PCE διολισθαίνει προς το 2-2,5% χωρίς απότομη αύξηση της ανεργίας και με σταθερή, αλλά υποτονική, εταιρική κερδοφορία.

Τι τιμολογείται: σταδιακή κάμψη πληθωρισμού υπηρεσιών/ενοικίων, ΑΕΠ ~1-1,5% , τρεις μειώσεις ( -75 μ.β. συνολικά), ομαλή λειτουργία πιστωτικών αγορών, σφιχτά spreads IG.

σταδιακή κάμψη πληθωρισμού υπηρεσιών/ενοικίων, , τρεις μειώσεις ( συνολικά), ομαλή λειτουργία πιστωτικών αγορών, σφιχτά spreads IG. Τι στηρίζει την καμπύλη: πτώση της οριακής ζήτησης, σταθεροποίηση προσδοκιών, συγκρατημένο term premium.

Σενάριο Πληθωρ. Ανάπτυξη Καμπύλη Fed 2025 Βάσης Πυρήνας → 2,3% ΑΕΠ 1-1,5% Bull steepening -75 μ.β. σε 3 συνεδρ. Ξανά‑πληθωρισμός Υπηρεσίες >3% ΑΕΠ 1,5-2% Bear steepening 0 έως -25 μ.β. Σκληρή προσγείωση Γρήγορη πτώση ΑΕΠ <0,5% Bull flattening -125 μ.β. + ευελιξία QT

Εκεί όπου ελλοχεύουν οι κίνδυνοι: μια απρόσμενη αναζωπύρωση του πληθωρισμού υπηρεσιών και των μισθών, ανοδικά σοκ σε ενέργεια/ναύλα, ένταση της δημοσιονομικής προσφοράς που πιέζει το μακρινό άκρο, ή ένα «ατύχημα» στη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση που διευρύνει απότομα τα spreads. Αν αυτά εκδηλωθούν, η καμπύλη μπορεί να μετατοπιστεί «λάθος» (bear steepening) ή να προεξοφλήσει περισσότερες/ταχύτερες μειώσεις υπό επιβράδυνση της ζήτησης.

Σήματα προειδοποίησης: 3μην. ετησιοποιημένος πυρήνας PCE, Atlanta Wage Tracker , 2s10s κλίση, 5y5y breakevens, JOLTS/NFIB για μισθολογικές πιέσεις, δείκτες πιστωτικών συνθηκών.

3μην. ετησιοποιημένος πυρήνας PCE, , 2s10s κλίση, 5y5y breakevens, JOLTS/NFIB για μισθολογικές πιέσεις, δείκτες πιστωτικών συνθηκών. Πλαίσιο τακτικής: έμφαση σε ποιότητα duration, προσεκτική έκθεση υψηλής απόδοσης, διασπορά σε liquidity buckets για άμυνα απέναντι σε μεταβλητότητα πολιτικής.

Επιπτώσεις στις αγορές ομόλογα δολάριο διαφορές αποδόσεων και πιστωτικές αγορές

Οι αναμενόμενες μειώσεις το 2025 αναδιαμορφώνουν τη δομή αποδόσεων των κρατικών τίτλων: το μπροστινό μέρος της καμπύλης τείνει να ράλιρει, ενώ η μεσομακροπρόθεσμη ζώνη ισορροπεί ανάμεσα σε προσδοκίες για ανάπτυξη και σε μεταβλητότητα του term premium. Το δολάριο συνήθως υποχωρεί όταν οι διαφορές επιτοκίων με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους στενεύουν, όμως ο ρυθμός της κίνησης θα εξαρτηθεί από τη σχετική πορεία πληθωρισμού και το timing άλλων κεντρικών τραπεζών. Παράλληλα, η συμπίεση των αποδόσεων μπορεί να αναθερμάνει τις ροές προς τίτλους με διάρκεια και να ενισχύσει τη ζήτηση για ασφαλή collateral, αυξάνοντας τη σημασία της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά.

Καμπύλη αποδόσεων: Πιθανή απότομη κλίση αν η μείωση εστιάσει στο μπροστινό άκρο και το term premium παραμείνει ανθεκτικό.

Πιθανή απότομη κλίση αν η μείωση εστιάσει στο μπροστινό άκρο και το term premium παραμείνει ανθεκτικό. Δολάριο: Πιέσεις από τη σύγκλιση επιτοκίων, με διακυμάνσεις ανάλογα με τη διάθεση για ρίσκο και την παγκόσμια ανάπτυξη.

Πιέσεις από τη σύγκλιση επιτοκίων, με διακυμάνσεις ανάλογα με τη διάθεση για ρίσκο και την παγκόσμια ανάπτυξη. Διαφορές αποδόσεων: Συρρίκνωση σε U.S.-G10 μπορεί να ανατροφοδοτήσει ροές προς ομόλογα εκτός δολαρίου και EM FX, εφόσον η μεταβλητότητα παραμείνει ήπια.

Συρρίκνωση σε U.S.-G10 μπορεί να ανατροφοδοτήσει ροές προς ομόλογα εκτός δολαρίου και EM FX, εφόσον η μεταβλητότητα παραμείνει ήπια. Ρευστότητα/Έκδοση: Το προφίλ έκδοσης του Δημοσίου και εταιρικών τίτλων θα καθορίσει το τελικό premium που ζητούν οι επενδυτές.

Στις πιστωτικές αγορές, περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων συνήθως ευνοεί τη συμπίεση spreads σε investment grade, επιμηκύνει τη διάρκεια του επενδυτικού ορίζοντα και ανοίγει παράθυρα έκδοσης. Στο high yield, η ανακούφιση από το κόστος χρηματοδότησης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους αναχρηματοδότησης, αλλά οι ευαισθησίες σε ανάπτυξη και ποιότητα κερδών παραμένουν κρίσιμες. Οριακή ενίσχυση αναμένεται και σε δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο, καθώς οι μειώσεις επηρεάζουν τα κουπόνια, μετατοπίζοντας ενδιαφέρον σε οντότητες με θεμελιώδη στήριξη και σταθερή κάλυψη τόκων. Η κλαδική διαφοροποίηση (π.χ. τεχνολογία/υποδομές έναντι κυκλικών) και η επιμέλεια κινδύνου θα καθορίσουν την επίδοση περισσότερο από την καθαρή κατεύθυνση των επιτοκίων.

Δείκτης Τώρα (ενδεικτικά) Μετά τις μειώσεις (σενάριο) Απόδοση 2ετούς ΗΠΑ Υψηλότερη Χαμηλότερη Απόδοση 10ετούς ΗΠΑ Σταθερή/Μέτρια Ελαφρώς χαμηλότερη Κλίση 2s10s Πεπιεσμένη Πιο απότομη Δολάριο (DXY) Ουδέτερο Ασθενέστερο/Σταθερό Spread IG Ουδέτερο Στενότερα Spread HY Μετρίως ευρύτερα Στενότερα με διασπορά Πρωτογενείς εκδόσεις Κανονικές Αυξημένες

Συστάσεις υλοποίησης επέκταση διάρκειας σε επενδυτική βαθμίδα κλείδωμα χρηματοδότησης σταθερού επιτοκίου επιλεκτική αύξηση κυκλικών κλάδων και στοχευμένες αντισταθμίσεις κινδύνου

Με προοπτική σταδιακών μειώσεων επιτοκίων εντός του 2025, προκρίνεται η ενίσχυση της διάρκειας σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και η αξιοποίηση του roll‑down στην καμπύλη. Στο σκέλος του κόστους κεφαλαίου, η προτεραιότητα είναι η βεβαιότητα ταμειακών ροών: «κλειδώστε» αποδόσεις σε σταθερό επιτόκιο όπου η ορατότητα υπερτερεί, διατηρώντας παράλληλα ένα ευέλικτο ποσοστό χρηματοδότησης για να επωφεληθείτε από ενδεχόμενες βραχυχρόνιες διακυμάνσεις.

IG διάρκεια: Στόχευση 5-10 έτη με barbell τοποθέτηση (βραχύ + μεσαίο), για συνδυασμό ρευστότητας και αποτίμησης.

Στόχευση 5-10 έτη με barbell τοποθέτηση (βραχύ + μεσαίο), για συνδυασμό ρευστότητας και αποτίμησης. Κλείδωμα σταθερού: Έκδοση/αναχρηματοδότηση σε σταθερό ή μετατροπή μέρους του χρέους μέσω IRS, αφήνοντας ποσοστό 30-40% σε κυμαινόμενο για ευελιξία.

Έκδοση/αναχρηματοδότηση σε σταθερό ή μετατροπή μέρους του χρέους μέσω IRS, αφήνοντας ποσοστό 30-40% σε κυμαινόμενο για ευελιξία. Ποιότητα έναντι απόδοσης: Προτεραιότητα σε A/AA εκδότες με ισχυρά free cash flows και χαμηλό spread volatility.

Προτεραιότητα σε A/AA εκδότες με ισχυρά free cash flows και χαμηλό spread volatility. Ταμειακό μαξιλάρι: Διατήρηση βραχυπρόθεσμων κρατικών (T‑bills) για ευκαιριακή ανακατανομή σε διόρθωση spreads.

Στην μετοχική κατανομή, προτιμάται επιλεκτική αύξηση κυκλικών με έμφαση σε ποιότητα ισολογισμού: βιομηχανίες με backlog, ημιαγωγοί σε ανοδικό κύκλο ζήτησης και επιλεγμένοι οικιακοί παραδοσιακοί κλάδοι που ωφελούνται από χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Ταυτόχρονα, υιοθετήστε στοχευμένες αντισταθμίσεις κινδύνου για ουρές κατανομών: προστασία επιτοκιακού κινδύνου αν οι μειώσεις καθυστερήσουν, περιορισμός συστημικού κινδύνου σε HY και πλαισίωση της κυκλικής έκθεσης με options.